Télétravail : les entreprises franciliennes feront un effort, tout en protégeant les salariés

Un télétravail qui doit redevenir "impératif", les entreprises ne doivent pas céder à "l'érosion" de cette pratique : le gouvernement a remis l'accent jeudi 4 février dernier sur l'importance du travail à distance pour lutter contre la propagation du Covid-19.

A la Défense, certaines entreprises ont déjà reçu le message, et se préparent à un nouveau tour de vis. C'est le cas de celle où travaille Hannane. Cette consultante était autorisée à venir au bureau, mais elle a reçu de nouvelles instructions : elle devra travailler de chez elle jusqu'à nouvel ordre. "Si notre travail n'exige pas absolument que nous soyons présent au bureau, nous n'auront plus le droit de venir, explique-t-elle. Ça m'inquiète, parce que je n'ai pas envie de me retrouver enfermée dans mon petit appartement..."

En théorie, Christine, qui travaille dans l'administration d'une grande entreprise du quartier d'affaires, estime qu'en théorie il est tout à fait possible d'être à 100% en télétravail. Exceptionnellement, elle a le droit d'être en présentiel un jour par semaine, et ne voit pas comment son entreprise pourrait faire mieux : "On a vraiment des systèmes de gestion des exceptions qui sont soumises à approbation de nos managers, des instructions pour éviter les déplacements... On est déjà au taquet !"

Une région bonne élève du télétravail

En Île-de-France, depuis le début de la crise sanitaire, 30 % des entreprises télétravaillent en moyenne, contre 20% dans le reste de la France, selon Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France. Mais le message du gouvernement passe mal, car, selon lui, beaucoup d'efforts ont déjà été faits. "Les entreprises ont mis en place des protocoles sanitaires au sein de leurs organisations. Celles qui ont pu faire télétravailler l'ont fait, énumère Daniel Weizmann. Cette annonce du gouvernement tombe à un mauvais moment, au sens où les entrepreneurs font face à une véritable détresse des salariés."

Le Medef Île-de-France continue tout de même à relayer le message du gouvernement et appelle les entreprises à continuer d'optimiser leur organisation de travail. "On favorise le sanitaire, on favorise l'économique, mais au bout de neuf mois, on se rend compte que les salariés qui sont déjà en télétravail cinq jours par semaine sont arrivés à un niveau d'épuisement psychologique assez important.", nuance Daniel Weizmann.