Télétravail : les entreprises iséroises frôlent le 20 sur 20

Un mois, c’est le temps durant lequel les entreprises françaises ont dû appliquer une nouvelle fois le télétravail. Entre le 3 janvier et le 2 février, le régime -trois jours de télétravail par semaine, quatre lorsque c’est possible- s’appliquait à tout le monde. Depuis mardi dernier, les entreprises peuvent de nouveau accueillir leurs employés tous les jours. Mais ont-elles été de bonnes élèves durant cette période ? C’est à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de vérifier si les mesures anti-covid sont appliquées en entreprise. Comme le télétravail.

54 contrôles, une entreprise épinglée

En tout, sur 124 contrôles réalisés durant le mois de janvier, 54 étaient liés au Covid-19. Sur ces 54 visites, une seule entreprise s’est faite rappeler à l’ordre pour mauvaise application des contraintes sanitaires. Cette entreprise de 50 salariés a reçu une mise en demeure. La procédure est en cours, mais pour le moment, aucune sanction n’est tombée. La DDETS révèle que les visites des agents de contrôle ont évolué depuis le premier confinement. Dorénavant, ils misent sur plus de compréhension et de dialogue.

Des règles générales face au cas par cas

Il faut se rendre compte : d’un côté, tous les métiers ne se prêtent pas au télétravail, par exemple pour les soignants, les routiers ou les restaurateurs. De l’autre, les confinements répétés ont rappelé que l’isolation peut avoir un lourd impact psychologique et social sur les employés. "J'essaie d'être compréhensive" si un employé déclare ne pas supporter l'isolement lié au télétravail, nous a expliqué une agent de contrôle.

Elle entame ensuite un dialogue avec l’employeur pour voir comment faire "plus" tout en prenant en compte les contraintes financières et humaines de l'entreprise. C’est ce dialogue qui a permis d’éviter d’autres mises en demeure en Isère. Finalement, conclut l’agent de contrôle, lorsqu’une sanction tombe, c’est qu’aucun dialogue n’a été possible. Le point positif de ces obligations sanitaires en entreprise, souligne le MEDEF et la CFDT santé-social, c’est que, désormais, de nouvelles conventions de télétravail vont pouvoir être négociées.