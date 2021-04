Le groupe mayennais Eden Villages vient de lancer "Sea, Work and Sun", ou comment, pour 900 euros, joindre télétravail, école à domicile et camping à la plage. L'idée s'est concrétisée en 24 h, juste après les annonces du président Macron. Déjà une quinzaine de réservations.

Télétravail les pieds dans l'eau : le mayennais Eden Villages lance "Sea, Work and Sun"

Le groupe mayennais Eden Villages vient de lancer le "Sea, Work and Sun". L'idée a germé en quelques heures, juste après les annonces d'un troisième confinement par Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas joindre les obligations du télétravail et de l'école à la maison, avec les plaisirs du camping à la plage? Voilà qui est fait dans 7 des neuf campings du groupe, situés sur la côte atlantique.

Télé et wifi pour tout le monde

Cette offre du groupe mayennais permet, pour 900 euros, de louer durant tout le mois de confinement, un mobil-home équipé pour les télétravailleurs. "Avec le wifi, explique la directrice générale, Céline Rousseau, on peut travailler aussi bien sur la terrasse qu'à l'intérieur, les enfants peuvent se connecter pour leurs devoirs et le soir, on peut profiter du camping pour un barbecue en famille". La DG insiste sur la vigilance du groupe pour protéger ses clients du virus, avec "un process de désinfection renforcé".