Télétravail : les restaurateurs lozériens face à la chute de fréquentation

Au restaurant Les Voûtes, le patron Emmanuel Tuzet , se sent un peu seul depuis la mise en place du télétravail : "bien sûr qu'on voit la différence. On est tout proche du néant. Sur le midi, _on est à 20 % de notre activité habituelle_". Même constat chez Arnaud du restaurant La Cantine : "pas bon, pas bon du tout. Normalement, on travaille très bien. Là, je n'ai pas ouvert la deuxième salle de toute la semaine". Le télétravail doit se terminer dans deux semaines, mais pour Emmanuel Tuzet, les habitudes sont déjà prises : "ils se sont adaptés pendant nos sept mois de fermeture. On les comprend. Il faut manger tous les jours. On est bien d'accord et ils ont pris leurs habitudes. Ils prennent leur gamelle le matin, mange sur leur lieu de travail, dans leur bureau, dans les réfectoires aménagés."

Le reportage de said makhloufi Copier

Le retour du télétravail, désormais obligatoire au moins trois jours par semaine jusqu'au 23 janvier, entraîne la chute de la fréquentation explique Martial le patron du restaurant le Sanglier : _"_une très grosse baisse du chiffre d'affaires sur le midi, c'est la catastrophe, il y a beaucoup de fonctionnaires à Mende et ils sont en télétravail et ça nous pénalise énormément. "

