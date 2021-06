Télétravail : les salariés de l'Yonne reviennent au bureau

A partir du mercredi 9 juin, les règles du télétravail seront assouplies dans les entreprises. C'est la fin du télétravail à 100% mais cela ne signifie pas pour autant un retour à la normale. Car après une année de travail à domicile, de nombreux salariés ont pris de nouvelles habitudes. Et de nombreuses entreprises ont modifié durablement leur organisation.

Armatis : jusqu'à 80% de salariés en télétravail

Chez Armatis à Auxerre, au plus fort de la crise, jusqu'à 80% des 300 salariés du centre d'appel étaient en télétravail. Aujourd'hui, ils sont encore 60% à travailler chez eux, un chiffre qui devrait baisser progressivement à partir de ce mercredi : des négociations avec les organisations syndicales vont débuter. En tout cas Jean-Baptiste Millière, le directeur du site auxerrois, estime que le télétravail a fait évoluer certaines méthodes de travail : "on s'est aperçu que grâce au télétravail, durant cette période de crise Covid, qu'on a pu avoir une population qui était plus éloignée d'Auxerre, notamment dans le Sénonais. Et ça a été un vrai levier pour aller capter cette population qui ne serait pas forcément venue travailler dans nos locaux en temps normal. Et puis ça a été un formidable accélérateur de la digitalisation. On a des services qui ont su se doter en quelques semaines d'un format 100 % digital. On a su, durant le contexte Covid, recruter, intégrer, former sur un format 100% digital. Et ça a permis aussi de pouvoir optimiser l'accompagnement du collaborateur en distanciel. Et cet outil, on va pouvoir le garder en termes d'émulation pour les équipes".

Alexandra Mortagua-Pinho travaille chez Armatis depuis 3 ans. © Radio France - Delphine Martin

Alexandra Mortagua Pinho travaille chez Armatis depuis 3 ans. Désormais manager, elle a partagé son temps de travail entre présentiel et distanciel, avant de retourner sur le site il y a quelques mois. "C'est un peu plus simple d'être sur site pour tout ce qui est accompagnement des collaborateurs. En télétravail, on les avait exclusivement par téléphone, etc. Sur site, c'est quand même plus avantageux de les avoir près de nous. L'ambiance n'est pas du tout la même : chez nous, on est tout seul. Ici, c'est vrai qu'on a un peu plus de contacts avec eux. Il y a plus de contacts humains sur site", explique-t-elle.

Chez Armatis, le retour progressif en présentiel des salariés va s'échelonner jusqu'au 30 septembre.

Groupama : un accord sur le télétravail négocié pendant la crise sanitaire

Chez Groupama, à Auxerre, les 50 salariés du pôle "sinistre automobile" étaient majoritairement en télétravail. A partir de ce mercredi, ils travailleront 2 jours par semaine au bureau et 3 jours chez eux, avec des roulements pour ne jamais dépasser 50% des effectifs présents en même temps. Un retour attendu par Flavien Verger, responsable d'équipe "sinistre", et par certains de ses collègues : "c'est vraiment très hétérogène : certains sont ravis de revenir, d'autres n'ont pas du tout envie de revenir parce qu'ils sont au calme chez eux pour traiter des dossiers un peu plus complexes, ils sont bien à la maison. Donc voilà, c'est vraiment un ressenti de chacun. Certains ne se sentent pas du tout à l'aise à la maison, très isolés, et ont donc vraiment envie de revenir. Et comme on va le faire de façon progressive, on est très serein sur la reprise de l'activité. Et puis, on va pouvoir échanger aussi sur ce qui s'est passé pendant cette période. On a eu des échanges réguliers avec nos équipes, mais en face à face, c'est toujours plus agréable".

Chez Groupama, les salariés déjà en présentiel ont décoré leur bureau. © Radio France - Delphine Martin

Cette organisation transitoire sera mise en place jusqu'au premier juillet, date à laquelle c'est l'accord sur le télétravail négocié pendant la crise qui s'appliquera. "Avant la crise, il y avait un souhait des salariés de pouvoir bénéficier du télétravail, mais jusqu'alors, la direction générale n'avait pas engagé un chantier complet de traitement de ce sujet. La Covid a eu finalement une vertu, c'est que ça a demandé une réflexion de fond et tout est allé plus vite. Un accord a été signé en fin d'année. Il n'aurait sans doute pas été conclu avant 2021 s'il n'y avait pas eu cette crise". Cet accord prévoit la possibilité de travailler à la maison deux jours par semaine maximum pour les personnes qui le souhaitent. Dans ce service, 70% des salariés se sont inscrits.