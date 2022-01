Télétravail obligatoire en Gironde : "En colocation, dans mon lit avec le café et la clope, c'est moyen"

Pour tenter de freiner les contaminations au Covid, le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine à partir de ce lundi et jusqu'au 22 janvier. "Personnellement je ne peux pas, je vis en colocation et mon colocataire est là toute la journée et il n'y a qu'un salon", explique Baptiste, salarié au service client d'une mutuelle basée à Bordeaux.

"Il faut être assis, au calme, faut pas qu'il y ait trop de bruit. Dans mon lit avec le café et la clope, ça ne fait pas très pro pour répondre aux clients"

"On est un petit peu rodés"

Le télétravail obligatoire est en revanche bienvenu pour Hervé, manageur au Conseil départemental de la Gironde. "Personnellement, ça me convient très bien car ça me permet d'éviter les transports". Pour de nombreux salariés et agents administratifs, la mesure "ne change rien". "C'est une continuité" pour Marion, gestionnaire de résidences pour personnes âgées.

"Il faut faire attention à ne pas passer sa journée au travail car on peut commencer très tôt et finir très tard"

"On était déjà à trois jours de télétravail, on va passer à quatre jours, indique David qui travaille dans l'administration publique. Nous, on est équipés, et le télétravail, ce n'est pas la même chose quand les enfants sont à l'école... Si on a un espace chez soit, avec une bonne connexion Internet, ça ne pose pas de difficulté."

"Compliqué pour les équipes et les clients"

Pour la plupart des salariés en télétravail, l'une des principales difficultés réside dans la perte de cohésion entre collègues. "C'est une contrainte, je le regrette, je le fais à contrecœur", confie Anne. Expert-comptable sur le bassin d'Arcachon, Romain a lui équipé son équipe en matériel informatique mais cela reste "compliqué". "Dans l'expertise comptable, c'est une période charnière pour nous. Les cinq premiers mois de l'année, on est sur la clôture des bilans au 31 décembre. Donc, on a cette présence, je dirais, obligatoire en agence parce que les clients attendent de nous justement d'être reçus et d'avoir du conseil."

_"O_n a les gamins dans la pièce, on est sollicités en permanence avec les enfants donc c'est assez compliqué"

"Il y a certains postes comme les services du courriers qui ne sont pas télétravaillables"

Président du Médef de la Gironde, Franck Allard affirme avoir "recommandé à ses collaborateurs et surtout manageurs de porter à quatre le nombre de jours de télétravail par semaine" au sein du groupe d'assurances qu'il dirige, Filhet-Allard. "On est dans un métier où le télétravail est facilement mis en place, et puis le premier confinement nous a permis de nous entraîner". Le patron des patrons girondins regrette toutefois que le gouvernement brandisse la menace de sanctions financières à l'encontre des entreprises récalcitrantes.

"Dans la vie, je crois que c'est toujours désagréable d'avoir des menaces"

Franck Allard assure que les chefs d'entreprises girondins respectent par ailleurs la législation concernant le télétravail (la même protection en cas d'accident du travail, le maintien du chèque restaurant, le respect des pauses et du droit à la déconnexion...). "Bien sûr qu'ils les respectent". "Si un patron veut une entreprise performante, des salariés attachés à leur entreprises, c'est un équilibre à trouver et ce n'est pas en faisant n'importe quoi."