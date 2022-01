Télétravail obligatoire : "les entrepreneurs sont responsables", coup de gueule du Medef en Pays de la Loire

La décision du gouvernement de rendre le télétravail obligatoire au moins trois jours par semaine là où c'est possible, avec la menace d'une amende jusqu'à 1.000 euros par salarié, provoque la colère du Medef des Pays de la Loire. Dans un communiqué envoyé ce mardi, il assure que "les entrepreneurs sont responsables".

Une explosion de l'absentéisme liée aux cas de Covid-19

L'organisation patronale rappelle d'abord les difficultés actuelles des chefs d'entreprises, "confrontés à une explosion de l’absentéisme du fait de l’isolement des cas contacts et positifs au Covid-19, à des difficultés accrues de recrutement, à la forte augmentation des coûts d’approvisionnement et d’énergie". Ce contexte fait que cette obligation du télétravail passe mal. Elle apparaît "comme une véritable remise en cause de leur capacité d’organisation", alors même que le télétravail a été mis en place sans être obligatoire depuis le début de la pandémie.

7 postes sur 10 ne permettent pas le télétravail

Le Medef assure qu'en aucun cas il ne s'oppose au télétravail. Mais il rappelle aussi les contraintes que rencontrent bon nombre d'entreprises : "7 postes sur 10 ne permettent pas" le télétravail. Il voudrait donc qu'une différence soit faite entre les secteurs d'activités qui peuvent le mettre en place et ceux pour lesquels c'est impossible. De la même façon, il voudrait qu'il y ait une différence en terme de territoires : entre les grandes villes où les salariés doivent prendre les transports en commun où ils risquent d'être contaminés et la campagne où ce risque est moindre.

Un affront aux entrepreneurs

Ce qui agace aussi le Medef, c'est la menace de cette amende jusqu'à 1.000 euros par salarié pour les entreprises qui ne mettraient pas le télétravail avec "suffisamment d'entrain" pour reprendre les mots de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. C'est "un affront aux entrepreneurs les mieux à même de juger de la possibilité ou non à faire télétravailler leurs salariés", écrit Samuel Tual, le président du Medef en Pays de la Loire.

Des femmes et des hommes responsables

Il poursuit : "depuis deux ans, les entrepreneurs de notre région ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de responsabilité relayant notamment les vertus de la vaccination en la favorisant sur le temps de travail, en annulant spontanément tous les moments de convivialité en fin d’année et en limitant les rassemblements. La sécurité des salariés reste une priorité des employeurs". Avant de conclure : "les entrepreneurs sont avant tout des femmes et des hommes responsables !"