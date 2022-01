Télétravail obligatoire : les sanctions pour les employeurs récalcitrants sont "largement justifiées"

Les sanctions voulues par le gouvernement pour les employeurs qui ne mettraient pas en place le télétravail obligatoire sont "largement justifiées", estime le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse, Gilbert Marcelli, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin. "Quand on ne veut pas entendre, il y a des mesures à prendre", insiste-t-il, alors que le gouvernement veut instaurer des amendes de 1.000 euros par salarié quand l'employeur refuse le travail à distance, obligatoire trois jours par semaine minimum depuis ce lundi.

France Bleu Vaucluse : Comment se met en place le télétravail obligatoire dans les entreprises de Vaucluse ?

Gilbert Marcelli : Il faut rappeler que le télétravail existe depuis la première vague de l'épidémie que les entreprises ont déjà mis en place cette mesure. Là, elle est obligatoire, mais il faut le voir comme un rappel pour les entreprises qui avaient peut-être laissé aller les choses un peu dans tous les sens. Mais il ne faut pas oublier que cette mesure était là à l'initial. Donc, on la met en place ou on la remet en place et on est beaucoup plus vigilant.

Cette mesure est plus facile à mettre en place que pendant le premier confinement ?

Bien sûr, tous les outils informatiques sont présents. Les entreprises du Vaucluse sont très réactives. Sachant que dans une entreprise comme la mienne, qui compte 65 personnes, on a une quinzaine de postes télétravaillés. Le ratio est donc assez important. [00:01:37][14.3]

Comment le vivent les salariés ?

Ils s'adaptent. Trois jours par semaine, c'est quelque chose qui est adaptable dans les entreprises, c'est très positif. Les salariés sont demandeurs pour la plupart. Mais il ne faut pas perdre le lien social, ce que permettent les deux jours de présence dans les sociétés. Et puis toute la partie informatique permet de communiquer fréquemment.

Le gouvernement veut une amende de jusqu'à 1.000 euros par salarié pour les employeurs récalcitrants à mettre en place ce télétravail. Comprenez-vous cette mesure ?

À un moment donné, quand on ne veut pas entendre, il y a des mesures à prendre. Donc les mauvais vont payer et c'est bien que les mauvais payent. C'est du civisme à un moment donné, lorsque des entreprises ne comprennent pas, il faut aussi sanctionner. _C_ette mesure est largement justifiée. Si l'économie est arrêtée, tout le monde va souffrir. Et aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises sont bonnes pour préserver l'économie en France, et notamment en Vaucluse. Si ces mesures ne sont pas prises, les sociétés vont être arrêtées et il ne faut pas qu'on en arrive à ce stade. On le sait : quand l'économie va, tout va, tout va. Et aujourd'hui, toutes ces mesures qui sont prises vont dans ce sens et c'est très positif.