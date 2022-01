Télétravail, restrictions : « c'est la dégringolade » dans cette brasserie savoyarde

Les cafés, les restaurants et les hôtels sont privés d'une grande partie de leur clientèle habituelle à cause du télétravail, obligatoire 3 fois par semaine pour celles et ceux qui le peuvent.

"On gère différemment nos stocks. On commande toujours, mais en plus petites quantités. On sent qu'une bonne partie des 3 000 salariés de la zone d'activité Alpespace sont en télétravail" regrette Sébastien le directeur de KGB, brasserie à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie.

"On fait deux fois moins de couverts"

Les restaurants situés dans les zones artisanales connaissent une vraie baisse de leur activité à cause du télétravail. Les services du midi sont plutôt calmes à la Karl Gustav Brasserie. Et ça joue sur l'état mental des équipiers d'Aurélie, la chef de rang : "C'est très compliqué puisqu'on a été à l'arrêt pendant plus d'un an. Donc, il a fallu remettre la restauration en route, reprendre le physique, comme on dit, et malheureusement, là, on est à nouveau un peu à l'arrêt. Alors effectivement, la baisse de moral est là parce que maintenant, on sait qu'on peut s'arrêter à nouveau du jour au lendemain. Il faut espérer que le pic de cette 5e vague soit bientôt atteint. De toute façon, c'est impossible de continuer comme ça."