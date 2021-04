Télétravail "systématique" : ce n'est pas une catastrophe pour l'association des DRH de Savoie et Haute-Savoie

Dès ce week-end, le télétravail devra être "systématique" là où c'est possible. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi soir. En Savoie et Haute-Savoie, les salariés vont devoir s'adapter, même avec les enfants à la maison pour les parents.

Alexis Berthel est le président de l'association nationale des DRH (ANDRH) de Savoie Mont-Blanc.

Télétravail systématique : pour les DRH que vous représentez, c'est une catastrophe ?

Une catastrophe non. Je remarque deux points : il y a les activités qui vont fermer, je pense notamment aux commerçants, et les activités qui fonctionner avec du télétravail systématique effectivement. Et systématique même pour les parents qui vont devoir garder les enfants à la maison. En Savoie et Haute-Savoie on a une chance : c'est que les vacances étaient prévues dans une semaine donc certains parents se sont peut-être déjà organisés. Le télétravail était déjà mis en place dans beaucoup d'entreprises et respecté mais il est vrai qu'il restait malgré tout des efforts à faire sur ce sujet.

Les entreprises vont donc devoir être encore plus tolérantes vis-à-vis du télétravail ?

Tolérante sous-entendrait qu'elles ne le veulent pas vraiment. Je pense que toutes les entreprises doivent avoir recours au télétravail pour les postes qui le permettent et qu'elles doivent faire confiance aux salariés, les accompagner dans la démarche. Donc il faut aussi accompagner à la culture d'entreprise et accompagner les chefs d'entreprise dans une démarche qui favorise le télétravail et l'organisation en télétravail.

On entend dire que le télétravail ne nuit pas à la productivité. Après un an, peut-on dire que cette affirmation est vraie ?

Oui elle est vraie et j'en suis convaincu. Ces études datent d'avant la crise sanitaire où les chiffres montraient clairement que le télétravail ne nuisait pas à la productivité. Je continue à le penser. Bien sûr, le télétravail quand on a des enfants à la maison, il est certain que la productivité ne sera pas la même. Mais je suis persuadé que les entreprises jouent le jeu et ont conscience de toutes ces difficultés et feront ce qu'il faut.