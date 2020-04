Télétravail : une PME nordiste victime d'une demande de rançon informatique

C'est une entreprise basée dans le Nord, qui, comme beaucoup avec le confinement, a placé ses cinq salariés en télétravail. Mais lundi dernier, au petit matin, les équipes constatent qu’il est impossible de se connecter à distance sur le serveur de l’entreprise.

Données cryptées par des pirates russes

Le patron se rend alors dans les locaux, il redémarre plusieurs fois le serveur, mais c’est écran noir et ce message en anglais qui apparaît : « toutes vos données sont cryptées par nous». Et puis il y a des consignes à suivre pour verser une rançon en bitcoin, une monnaie virtuelle, via un mail qui renvoie vers la Russie.

Le prestataire informatique de la PME devra emporter la machine à son atelier et y passer quatre jours pleins pour sauver l’affaire. Le télétravail a fragilisé l’entreprise, probablement au travers du seul ordinateur privé qui a fonctionné sur le serveur. Tout serait parti d'une pièce-jointe envoyée dans un mail, qui s’est auto-détruite, sachant que l’ordinateur était accessible à des enfants.

De l'importance des sauvegardes régulières

Au final, si les données accumulées pendant le confinement sont perdues, 95% des informations de la PME sont récupérées, grâce à l’habitude prise d’effectuer des sauvegardes quasi quotidiennes, sur des disques durs externes.

Mais ce temps perdu aura un coût ; plus faible cependant que la rançon. Par expérience de précédents cas, le prestataire parle de 50 0000 euros. Les pirates profitent clairement de la situation : leur rançon-giciel s’appelle « coronavirus-cov».