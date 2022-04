TÉMOIGNAGE - "On a tout perdu, il faut maintenant repartir de zéro" pour les salariés de Ferropem

La bataille semble désormais définitivement perdue pour les salariés de Ferropem. Ce vendredi soir à minuit, c'est officiellement le début du processus de fermeture de l'usine de Château-Feuillet à La Léchère. Le groupe Ferroglobe va déposer son Plan d'arrêt de production et de licenciement dans les prochains jours.

Il y a un an, le groupe avait annoncé la fermeture du site et le licenciement des 220 salariés. Depuis, ils se battent et négocient pour faire repartir leur usine. Mais le groupe n'est pas revenu sur sa position.

Douche froide pour les 220 salariés

Jusque-là, ils avaient gardé espoir. "On est virés quoi, c'est fini. On perd tout." Karine travaillait à l'usine depuis 15 ans, au laboratoire notamment.

J'ai le sentiment d'avoir été trahie, quand on regarde le nombre de personnes qui ont perdu leur santé dans cette usine... En fait, on est juste des numéros.

Le groupe doit prochainement leur proposer 90 mutations possibles dans d'autres usines de France. Mais pour la plupart, comme Karine, il est inconcevable de quitter la vallée.

Même chose pour Eric : il ne quittera pas Albertville et ses enfants, malgré l'inquiétude de ne pas retrouver de travail.

Les premières lettres de licenciement arriveront dans les boîtes aux lettres fin mai. Les salariés auront tout de même la possibilité de bénéficier d'aides à la reconversion, notamment grâce aux 18 mois de congés de reclassement, négociés par les représentants du personnel.

