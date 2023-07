TÉMOIGNAGE - Canicule en Corse : Comment les professionnels du BTP s'adaptent-ils ?

40°C... Un soleil de plomb et pas un brin d'air. Des conditions qui obligent les entreprises à s'adapter, comme l'explique Maxime Bertrand, le gérant de la société Construction et Rénovation du Cap employant 11 salariés. “On fait des journées continues, on commence plus tôt pour finir plus tôt afin de commencer par les heures où les chaleurs sont moins élevées" dit-il. "Bien sûr, quand les chantiers le permettent, quand ça ne dérange pas les riverains. Les gars font beaucoup de pauses et boivent beaucoup d'eau”.

Chantier de rénovation d'un appartement, sur le Vieux-Port de Bastia, conduit par l'entreprise Construction et Rénovation du Cap © Radio France

Adapter les horaires, mais aussi le type de travaux

“En ce moment, on travaille plutôt à l'intérieur, dans des appartements où il y a de l'air et où on peut respirer. Pas en plein cagnard, pas sur les toitures, évidemment, pas sur les étanchéités. On essaie d'adapter aussi les travaux en fonction du climat" poursuit Maxime Bertrand.

Des épisodes de chaleur récurrents qui n'inquiètent pas le jeune entrepreneur. "Il y a quelques années, on travaillait jusqu'au 10 août, on travaillait un peu plus tard dans la saison. Cette année, on va fermer fin juillet et on reprendra un peu plus tôt en septembre. On est obligés de s'adapter aussi aux conditions climatiques, mais ça, c'est le propre d'un entrepreneur de faire aussi en fonction des aléas".

"Il y a quand même l'homme avant le travail"

"Le BTP par nature, c'est quand même un métier difficile" souligne le gérant de la société Construction et Rénovation du Cap. "Là on parle de chaleur, mais l'hiver ce sont d'autres problèmes aussi. C'est le froid, c'est la pluie, c'est la grêle. Donc voilà, le tout c'est aussi d'être à l'écoute, de savoir que les gars ne peuvent pas aller aussi vite que quand il y a un climat normal et puis de leur dire de faire attention à eux qu'ils fassent des pauses, qu'ils s'hydratent et qu'ils s'arrêtent quand ils doivent s'arrêter. Il y a quand même l'homme avant le travail"

