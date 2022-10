TÉMOIGNAGE - Ce viticulteur sarthois face à l'inflation et à la pénurie de matière première

Manque de capsules, de coffrets pour Noël, de bouteilles en verre... Ce viticulteur sarthois fait aussi face au manque de matière première. Régis Breton doit aussi composer avec l'augmentation de ses charges fixes.

À la tête de six hectares de vignes à Chartre-sur-le-Loir, Régis Breton avoue que "c'est assez compliqué". "On a subi le Covid qui nous a bien secoué. Maintenant c'est l'après-Covid, la guerre en Ukraine qui, de manière réelle ou artificielle, fait grimper les prix."

Au delà de l'inflation, ce Sarthois a des problèmes d'approvisionnement. "Cela me bloque sur un projet car il n'y a carrément plus de bouteilles en verre et j'ai besoin de mettre en bouteille maintenant." Ce producteur de Jasnières et de Coteaux du Loir ne reçoit plus de capsules pour mettre au-dessus des bouchons. "Nous sommes autorisés à vendre avec un papier de transport, on revient en arrière." Son fournisseur ne peut pas lui envoyer les coffrets pour Noël.

"En tant que producteur il faut vraiment en avoir envie pour continuer. Heureusement nous avons l'amour du métier qui nous tient."