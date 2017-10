Témoignage de Sofia, mère de famille : "On m'a dit que l'appartement était à prendre en l'état"

Sofia, mère de deux enfants, vit dans un logement insalubre à Aix-en-Provence. Certains murs sont imbibés d'eau, un plafond est complètement fissuré. Son bailleur lui a dit "à prendre ou à laisser" mais aujourd'hui la maman n'a pas les moyens de payer tous les travaux.

Témoignage sur France Bleu Provence, celui de Sofia, une mère de famille mal logée avec ses deux enfants. Elle vient de quitter un appartement insalubre près du Vieux Port à Marseille pour emménager dans un HLM à Aix-en-Provence. Sauf que voilà le logement qui lui a été attribué lui fait vivre de nouveau un cauchemar. Sofia a signé le bail de cet appartement de 4 pièces le 10 octobre dernier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux à faire, travaux qu'elle n'a pas les moyens de payer.

On m'a dit que l'appartement était à prendre en l'état et je n'ai pas d'argent pour faire tous les travaux. Sofia, mère de famille

Dans les toilettes, les murs sont imbibés d'eau © Radio France - Solène Cressant

Entre deux services de ménage, Sofia, nous emmène visiter son appartement. Un T4 de 87 m² pour 460 euros par mois, c'était censé soulager sa galère de logement : "Dans les toilettes, les murs sont imbibés d'eau. C'est l'horreur, le cauchemar. C'est humide, le mur est devenu une éponge." Avant de signer la bail à Aix, elle vivait dans 36 m² avec ses deux garçons de 5 et 12 ans, alors elle essaie de relativiser : "le côté positif c'est qu'on va revivre parce que pour un enfant de 12 ans partager la même chambre que son frère et sa mère..."

Beaucoup d'humidité dans les toilettes © Radio France - Solène Cressant

Mais plus on visite de pièces, plus on a de surprises : "C'est une infiltration d'eau qui n'a jamais été réparée, il est fissuré de part en part, il y a un écart de 6 centimètres au moins. On m'a dit que l'appartement était à prendre en l'état et je n'ai pas d'argent pour faire tous les travaux." Sofia a commencé à faire quelques travaux de peinture aidée par sa sœur et son beau frère mais elle n'a pas les moyens de tout payer. Elle demande au moins au bailleur de l'aider dans ses rénovations. Nous avons contacté Famille et Provence, le bailleur de l'appartement de Sofia. Ils n'ont jamais répondu à nos sollicitations nous affirmant simplement que "en général les appartements étaient refait à neuf."