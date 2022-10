TÉMOIGNAGE - Des habitants de Saint-Lô reçoivent des factures de gaz de plus de 3.000 euros

"J'ai eu un appel de mon propriétaire il y a quinze jours pour m'avertir : je dois 3.147€ euros en plus pour l'année 2021". Sur l'escalier devant son immeuble du Val-Saint-Jean, le jeune homme accuse le coup. Il habite un appartement de 50m², dans cette copropriété privée depuis juillet 2021.

Ici, le chauffage est collectif au gaz mais "on a aussi des petits boitiers blancs sur les radiateurs dans nos appartement". Ce locataire paye 140 euros de charges par mois. "Le propriétaire m'avait prévenu qu'il y aurait une régularisation pour 2021 mais je pensais 200-300 euros, pas 3.200 !" C'est une conséquence de la flambée des prix du gaz l'an dernier, avant le blocage des prix.

Une telle somme, c'est impossible. Je suis ouvrier, je gagne tout juste le smic, je n'ai pas de quoi me payer mon permis et là il faut que je m'endette de 3000 euros, c'est tiré par les cheveux.

Le jeune homme, en revanche, n'est pas étonné de l'ampleur de la consommation. "Ce sont des simples vitrages en bois, les joints autour des fenêtres sont morts mais ça, je n'y suis pour rien".

Des locataires désemparés

Et ce cas ne semble pas isolé. "On réclame 3.400 euros à un de mes voisins du rez-de-chaussée". Pour une autre famille qui vivait dans un T2, la facture est encore plus salée : "plus de 3800 euros. Au total, ils auront payé 5.200 euros de charges en 2021, principalement pour le chauffage et l'eau chaude", déplore, facture à la main, Jacky Rihouey, conseiller municipal. "Mais j'ai aussi rencontré un propriétaire-résident qui doit régler une facture supplémentaire de 1.800 euros alors qu'il a fait des travaux chez lui et que c'est bien isolé."

L'élu d'opposition réclame la mise en place d'une cellule de crise pour que les familles dans cette situation soient recensées et aidées. Il vient d'adresser un courrier aux élus locaux, au président du Département et au préfet de la Manche.

La mairie, de son coté, rappelle que des dispositifs d'aide existent déjà par l'intermédiaire du Centre communal d'action sociale.