Témoignage - Face à l'afflux de colis, les facteurs de Haute-Loire sous très haute tension

Avec certaines journées à plus de 8.000 colis contre plus de 3.600 d'ordinaire, la Poste de Haute-Loire fait face à une activité sans précédent pendant ce deuxième confinement et à l'approche de la fin d'année. Certaines recrues baissent d'ailleurs les bras. Témoignage.

Avec l'approche de la fin d'année et le deuxième confinement, le nombre de colis envoyés par La Poste s'envole en Haute-Loire comme partout en France. L'entreprise vient de recruter pour faire face à cet afflux, mais certains nouveaux embauchés avouent leur découragement. Les syndicats réclament eux des recrutements pérennes.

Un volume de colis multiplié par deux, des débutants découragés

Les chiffres disent bien l'ampleur de l'activité que doit assurer La Poste de Haute-Loire en cette fin d'année. Avant la pandémie, les facteurs devaient distribuer 3619 colis par jour. Ils font désormais des journées à plus de 8.000 colis pour certaines, selon l'entreprise. Au quotidien, les matins, "les colis ne rentrent pas dans les voitures", témoigne Nelly Chabrier-Court, factrice et déléguée CGT FAPT 43.

La Poste met en avant les recrutements réalisés afin de gérer cet épisode exceptionnel : 25 emplois déjà pour le département de Haute-Loire. Parmi ces nouveaux embauchés, Yannis, intérimaire. Il a tenu six jours avant de jeter l'éponge : "je me suis senti découragé, explique-t-t-il. Pourtant je n'y allais pas la fleur au fusil, on m'avait dit que c'était un travail difficile."

Le jeune homme est formé une semaine sur le terrain, en doublure d'un autre facteur. On lui confie ensuite une tournée "dont personne ne voulait, une sécable, c'est-à-dire constituée des bouts de plusieurs autres tournées."

Au sixième jour, il part avec une soixantaine de colis en plus du courrier habituel : "j'ai réussi, en terminant à 17H [la journée de travail d'un facteur commence vers 7H20 du matin], à livrer seulement les lettres et les lettres recommandées. Je suis revenu avec à peu près 40, 50 colis. Pour moi c'était impossible : on nous demandait de livrer un nombre de colis énorme, sur une durée très courte. Sans payer les heures supplémentaires, puisqu'une journée de travail finit à 14H normalement."

Les recrutements sont-ils suffisants ?

Ce témoignage n'étonne guère Nelly Chabrier-Court. La déléguée syndicale dit elle même ne pas arriver à finir certaines de ses tournées en ce moment, et décrit des équipes en tension, même chez les plus expérimentés. Elle reproche à La Poste des recrutements hâtifs : "on a besoin de rouleurs, c'est-à-dire de remplaçants convenablement formés, pour le long terme. En fin de compte sur le terrain, on ne voit pas la différence avec une période de Noël normale."

Du côté de l'entreprise, on indique que de nouveaux recrutements sont en cours : 12 emplois temporaires supplémentaires, en particulier pour de la manutention, décidés au vu de l'évolution de la situation.

La CGT FAPT 43 pointe aussi la dernière réorganisation, mise en place depuis fin septembre : des distributions allégées en courrier le samedi mais reportées sur l'ensemble de la semaine. "Ça n'est plus un sujet", fait-on remarquer à La Poste, qui refuse d'évoquer la question en arguant avoir gagné le procès intenté à son égard par la CGT en septembre dernier.