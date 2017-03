TÉMOIGNAGE - "J'ai changé de banque pour être en accord avec mes convictions"

Le secteur bancaire épinglé! Dans son dernier rapport l'ONG Oxfam France démontre que les vingt plus grandes banques de l'Union européenne déclarent un quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Pour éviter cela, certains choisissent une banque éthique. Témoignage d'un côte-d'orien.

Il voulait être sûr de savoir où se retrouve l'argent qu'ils place à la banque. Alors Benoit Kubiak a décidé de changer de banque, pour une banque éthique, la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle. Une coopérative financière gérée par le Crédit Coopératif.

Le trentenaire qui travaille à Quetigny près de Dijon, est aussi militant écologiste et c'est eaprès avoir lu une brochure des Amis de la terre sur l'empreinte carbone des banques françaises, qu'il a franchi le pas. C'était il y quatre ans et depuis il n'a jamais regretté son choix.

"Moi ça me donne bonne conscience déjà car je sais que ma banque ne finance pas de projets polluants ou de projets émetteurs de gaz à effet de serre et comme je suis militant écologiste et que je travaille dans ce secteur c'était important pour moi d'être en cohérence. Il y a aussi une très grande transparence, par exemple l'an passé quelqu'un de la NEF est venu de Lyon pour rencontrer les sociétaires dijonnais et leur présenter tous les prêts financés par la NEF."

- Benoit Kubiak, salarié et militant écologiste