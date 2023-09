TEMOIGNAGE - "Ras le bol, j'arrête tout le 31 octobre" déclare Sébastien Roy, maçon à Rye près de Dole

Artisan maçon à Rye près de Dole, Sébastien Roy, estime ne plus pouvoir faire face à l'explosion des prix des matériaux et à la hausse des taxes.

"Je vais tout arrêter au 31 octobre." Sébastien Roy a longuement mûri sa décision. "C'est un ras le bol général, face aux hausses du prix des matériaux, aux taxes de plus en plus importantes, c'est devenu ingérable", se désole cet artisan maçon à Rye près de Dole.

ⓘ Publicité

Des artisans en colère contre la suppression de la TVA à 10%

Plus de 250 artisans en colère, venus de toute la Franche Comté, ont prévu de défiler ce jeudi après-midi dans les rues de Lons le Saunier à l'appel de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment pour protester contre certaines mesures du projet de loi de finances telles que la suppression envisagée du taux réduit de TVA à 10 %.

"Des hausses impossibles à répercuter sur nos clients"

"On est devenus des percepteurs plus que des artisans aujourd'hui" déplore encore Sébastien Roy, "on récolte des impôts pour l'Etat et voilà. On a toujours un an d'avance de travail, mais avec des hausses qu'il est impossible de répercuter sur nos clients. Du coup on est obligés de taper dans nos trésoreries."

"Rien que sur les matières premières la hausse atteint les 60% sur un an", explique encore cet artisan en détresse. "La guerre en Ukraine a bon dos, le Covid aussi", s'insurge toujours Sébastien Roy qui a aujourd'hui 51 ans. "Je vais me recycler dans le transport et passer aux 35 heures, quelque chose que je n'ai jamais connu." Son interview est à retrouver ici en intégralité.