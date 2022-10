Nos courses coûtent de plus en plus cher. Avec l'inflation : le prix du paquet de chips ou le kilo de coquillettes a augmenté de près de 30%. Maud est caissière au Leclerc de Chambéry et cette inflation, elle la voit au quotidien.

Témoignages : "aujourd'hui pour un panier de 100 euros, on ne met plus rien dans le caddy"

Des caddys de plus en plus cher dans les supermarchés.

Vous avez l'impression que vos courses coûtent de plus en plus cher? Avec l'inflation, ce n'est pas qu'une impression. Les prix des produits de grande surface ont augmenté de 10% en un an.

"Je vois les prix augmenter de jours en jours : les courgettes ou encore les pomme de terre. L'autre jour ces dernières étaient à 1 euros 99 le kilo, maintenant elles sont à 3 euros 99 ! ", explique Maud. Cette caissière du Leclerc de Chambéry est une spectatrice quotidienne de l'inflation qui touche durement le portefeuille des consommateurs. "On ne parle plus du tout de la pluie et du beau temps, on parle de l'inflation maintenant. Dis donc ça a beaucoup augmenté, j'ai mis 80 euros y'a rien dans mon caddy, voilà ce genre de chose", raconte-t-elle.

Quand les clients voient la note, ils sursautent

Et lorsque Maud annonce le montant final, "ils sursautent , ils ne comprennent pas, parfois ils pensent qu'il y a une erreur". Alors les clients s'adaptent pour continuer à faire leurs courses avec un budget raisonnable.

Il y a ceux qui achètent moins, ceux qui délaissent les grandes marques ou ceux qui abandonnent tout simplement leurs produits en caisse. Un phénomène de plus en plus courant remarque Florence Besset, directrice du Leclerc de Chambéry. "Ils vont en caisse et se rendent compte que finalement ils n'ont pas assez pour payer leur panier, ils vont donc abandonner un, deux voire trois produits qui vont être plus couteux ou moins indispensables". Et ce qui reste sur le tapis ce sont des gâteaux, des bonbons mais aussi des produits de beauté ou encore des habits.