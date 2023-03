TÉMOIGNAGES - Contre la réforme des retraites, ces Bretons organisent leur premier "blocage citoyen"

Ils ne s'étaient jamais engagés de la sorte. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, ces habitants de la commune du Rheu, en Ille-et-Vilaine, ont participé à quasiment toutes les manifestation à Rennes. Mais depuis les dernières journées de grève, ils ont réfléchi à une autre forme d'action. Lors de la 9e journée de grève, le groupe, constitué d'une dizaines de personnes, a bloqué le rond-point de la zone d'activités des Cormiers, sur leur commune.

Des "citoyens lambda"

Ils ne sont pas engagés dans un syndicat ni dans un parti politique et n'appartiennent à aucun mouvement de contestation. Pour tous, cette action était une première alors il a fallu s'organiser. Loïc était à la manœuvre : "On a fait une AG comme des étudiants, on a voté à main levée. On a décidé aussi que ce jour là, il n'y aurait pas de feu, il n'y aurait pas de violence, que ce serait à l'image de nous parce qu'on est quand même des quadragénaires et des gens plutôt pacifiques et citoyens."

Les trois entrées du rond-point et l'accès à une plateforme commerciale ont été bloqués. © Radio France

L'endroit choisi se trouve sur leur commune et ce n'est pas un hasard explique Camille, également présente sur le blocage : "Il n'y a pas qu'à Rennes qu'on se mobilise ! C'est à dire aussi au niveau local, au niveau des habitants. Chacun à leur niveau dans leur commune. Et puis, ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes, à d'autres habitants qu'on peut faire quelque chose de local, de collectif et que ça marche." De 7 heures à 9 heures, le groupe a bloqué les trois entrées du rond point et l'accès à une plateforme commerciale, en stoppant totalement les voitures dans un premier temps puis en laissant passer quelques camions.

Les manifestants étaient venus avec leurs palettes pour bloquer les différentes accès. © Radio France

Pour ces citoyens, ce moyen d'action est devenu le moyen de se faire entendre. Frédéric a participé au blocage jeudi dernier : "On a cette impression que, comme on ne nous entend pas, il faut passer la vitesse supérieure. C'était cette forme là, une forme apaisée. On a essayé d'être les plus gentils possible. On a juste fait un blocage. On n'a pas brûlé de poubelles, on n'a rien dégradé, on n'a pas été dans l'invective. Je pense que le citoyen lambda arrive au bout de sa patience. Il est dans l'incapacité de faire valoir un point de vue qui est pourtant partagé par une majorité. Moi, ça m'insupporte."

