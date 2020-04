TÉMOIGNAGES - Coronavirus : les restaurateurs du Territoire de Belfort en pleine incertitude

Des aides non versées, des fournisseurs non payés... et toujours aucune date de réouverture possible. Après l'allocution télévisée du Chef de l'Etat, les restaurateurs du Territoire de Belfort sont plongés dans l'incertitude. Témoignages.

"Le 11 mai, les restaurants, les cafés, les hôtels resteront fermés". Après les annonces du Chef de l'Etat lundi soir à la télévision, voilà les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, déjà fortement éprouvés, plongés en pleine incertitude. Quand pourront-ils rouvrir leurs établissements ? Avec quelles garanties financières ? Deux d'entre eux témoignent des profondes difficultés que traversent le secteur.

Vincent Favre, le patron du restaurant "Le Bar du Palais"

"Quand on est employeur, la première des choses c'est la visibilité, et pour l'instant c'est une insécurité complète", explique Vincent Favre est le patron du restaurant "Le Bar du Palais" à Belfort, par ailleurs trésorier de l'UMIH dans le Territoire de Belfort, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

Des aides toujours non versées

"On est déjà rassurés, pour ceux qui ont des employés, par les mesures de chômage partiel, faut-il encore encore que ce chômage partiel soit versé, ce qui n'est encore pas toujours le cas, l'aide de 1.500 euros est aussi en prévision, mais pour certains, ça n'a pas non plus été versé, les charges, il est question aussi d'annulation, mais sur combien de temps, on en sait rien non plus...", témoigne-t-il.

On laisse beaucoup de gens un petit peu sur le côté, contrairement à ce que dit le Président

Vincent Favre est convaincu que bon nombre de petits patrons d'établissements ne survivront pas à cette crise sanitaire. "Imaginez un couple de jeunes restaurateurs qui reprend un établissement, qui n'a pas d'employés, ils n'ont strictement rien; ils ont des loyers à payer, des remboursements de prêts et ils ne touchent rien... c'est l'enfer, on laisse beaucoup de gens un petit peu sur le côté, contrairement à ce que dit le Président".

Marie France Lunois, patronne du restaurant "Le Pot-au-Feu"

Marie-France Lunois est la propriétaire du restaurant belfortain "Le Pot-au-Feu", qu'elle tient depuis 39 ans. Aujourd'hui âgée de 71 ans, elle comptait profiter d'une retraite bien méritée d'ici quelques mois. Mais la crise sanitaire a fait irruption, la plongeant dans le doute.

"Cela fait depuis mars 1981 que je tiens le restaurant, j'ai eu des hauts et des bas, comme toutes les petites entreprises et commerces, mais je m'en suis toujours sortie, parce que j'ai toujours la force psychologique et morale pour affronter tout ça, mais là c'est dur...", confie-t-elle. "J'ai l'impression que je ne peux rien faire pour avancer".

C'est dur parce que je suis toute seule, je suis enfermée chez moi

"On nous promet énormément de choses, mais en concert, il n'y a pas grand chose", assure-t-elle. "Par exemple, j'ai des chèques de mes salariés pour le mois de mars, je devais recevoir l'indemnité de chômage partiel, je n'ai toujours rien reçu, et mon comptable me dit que personne n'a rien reçu parmi les clients, donc on n'a pas pu payer tout ce qui est charges, fournisseurs... et c'est la première fois que ça nous arrive".

Elle demande l'aide de la Banque de France

Comment faire face ? "Je ne sais pas, je vais peut-être avoir une autorisation de découvert par la banque, qui va être garantie par un nantissement personnel, c'est un peu l'horreur quoi". Marie-France Lunois a écrit ce lundi un courrier à la Banque de France, au Ministère de l'Economie, ainsi qu'au maire de Belfort, et au président du Conseil départemental pour les alerter sur le fait qu'elle n'a toujours recu aucune aide à ce jour.

Le maintien de la fermeture des hôtels, cafés et restaurants au-delà du 11 mai constitue "le pire des scénarios possible" et une "catastrophe économique" pour le secteur, a prévenu l'UMIH. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie félicite malgré tout de la "porte ouverte" du Président à des "annulations totales de charges".