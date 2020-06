TEMOIGNAGES : les résidents de l'EHPAD d'Audincourt retrouvent leurs petits-enfants

Séquence émotion dans les maisons de retraites : les résidents ont le droit de revoir leurs petits-enfants ou leurs arrières petits-enfants. En effet, depuis ce vendredi, les règles de visites sont assouplies et les mineurs sont de nouveau autorisés à se rendre en EHPAD, à condition d'être masqués. A Audincourt, une famille a accepté de témoigner des retrouvailles entre Sasha, 3 ans, Nora, 6 ans et leur arrière-grand-mère Ginette, affectueusement surnommée "Mamita".

Une "pulsion de vie"

Elles ne s'étaient pas revues depuis plus de 3 mois à cause du "cocovirus" expliquent, avec leurs mots, les fillettes. Sasha et Nora sont "trop contentes" de pouvoir de nouveau jouer devant leur "Mamita" : elles lui racontent leurs journées, chantent devant elles. Les deux sœurs ramènent des cailloux ramassés dans le jardin de l'EHPAD, pour les offrir à leur arrière grand-mère. Dans les yeux de Ginette"il y a des paillettes" assure la petite-fille Julie. "Il y a une pulsion de vie en voyant les arrières petite-filles".

L'isolement dans les EHPAD parfois mal vécu

Car le confinement a été dur à vivre pour celle qui a 5 arrières petits-enfants. Ginette raconte ses journées isolée dans sa chambre : "Je n'avais pas l'impression d'être vivante". Elle a beau avoir reçu des appels quotidiens de sa famille : "ce n'est pas la même que de vous voir en face de moi. D’être enfermée comme cela, cela m'a abrutie. On vient te faire la toilette, te donner à manger, on te lève, on te couche. Tu vis pas, tu vis plus". La famille est maintenant impatiente de pouvoir à nouveau se toucher : "qu'on lui arrange ses cheveux, qu'on lui caresse sa main, qu'on se fasse des bisous"