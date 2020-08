"Tenet" de Christopher Nolan, une lueur d'espoir pour la salle de cinéma Le Rex à Sarlat

Arnaud Vialle, le propriétaire du cinéma Le Rex, à Sarlat, n'avait plus vu cela depuis des semaines. Plus de 150 spectateurs sont venus voir le dernier film de Christopher Nolan, "Tenet", le jour de sa sortie ce mercredi 26 août. Un record. "Depuis la réouverture de la salle le 22 juin, on accueille plutôt entre quarante et quatre-vingt spectateurs dans la journée, tous films confondus", se réjouit Arnaud Vialle. Patrick, un habitué de la salle, y revient pour la deuxième fois seulement depuis sa réouverture. Et il est ravi de retrouver un blockbuster comme il les aime. "Je suis un amateur de cinéma américain plus que de films français, comme il y en a beaucoup eu ces dernières semaines", explique Patrick. "Et je pense que "Tenet", c'est vraiment du cinéma tel qu'il plaît aux gens."

Ce petit succès est une lueur d'espoir pour Arnaud Vialle, après des semaines de salles quasiment vide... A condition qu'il ne s'arrête pas trop rapidement. "Il faudrait que l'engouement pour le film dure encore quelques semaines", raconte le gérant du Rex. "Et à partir de là, je pense que les distributeurs vont reprendre confiance, et qu'ils vont repositionner d'autres films qui vont attirer du public." Une situation qui devient urgente pour Arnaud Vialle. Malgré les bons scores de "Tenet", pour sa première journée, le Rex accuse toujours 75% de perte de son chiffres d'affaires.