Saint-Étienne, France

Quatre audits devraient être menés pour tirer au clair la situation de la Mission locale de Saint-Étienne : une sur l'évolution des finances de 2008 à aujourd'hui, un autre sur la masse salariale sur la même période, un troisième sur les résultats du site qui accueille des jeunes de toute l'agglomération stéphanoise et enfin un quatrièmesur les risques psycho-sociaux. Ainsi les 44 salariés seront entendus séparément par un cabinet d'audit sur leurs conditions de travail et les relations avec leur hiérarchie.

Le maire de Saint-Étienne a demandé ses audits au préfet de la Loire, après avoir reçu les représentants du personnel et le directeur de la Mission locale, théâtre d'un grave incident le 23 février : un salarié qui perd ses nerfs lors d'une entretien disciplinaire au point de devoir être hospitalisé et d'être toujours aujourd'hui en arrêt de travail.

Les délégués syndicaux se rappellent une autre alerte : quinze jours plus tôt une autre salariée était sortie en pleurs d'une réunion. Les délégués CGT et CFDT estiment que la pression est devenue trop forte, que les salariés ne se reconnaissent plus dans leur travail, depuis une nouvelle organisation et l'arrivée d'un nouveau directeur au printemps 2015.

De son côté, l'équipe de Gaël Perdriau explique qu'après son élection, elle a dû agir pour redresser la Mission locale qui affichait un déficit de 140 000 euros, 130 000 l'année précédente. Le maire et l'adjointe en charge de la Mission locale, Delphine Jusselme, font état aussi d'une "inflation salariale" (54 salariés en 2014 contre 14 en 2003) d'une "masse" qu'il a fallu ajuster aux besoins.

Trois enquêtes et deux plaintes

Le jour du clash, les salariés présents à la Mission locale ont exercé leur droit de retrait. Le travail n'a complètement repris que le mercredi 7 mars.

Trois enquêtes différentes ont commencé : une de l'inspection du Travail, une autre en interne au sein de la Mission locale et enfin une policière après le dépôt de deux plaintes, de la part du directeur du site stéphanois pour agression et de la part du salarié à bout de nerfs pour harcèlement moral.

La Mission locale de Saint-Étienne et sa couronne accueille environ 6 000 jeunes par an pour les guider dans leur orientation professionnelle. C'est aussi là que les 16-25 ans doivent passer pour la Garantie jeunes.