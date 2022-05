Tensions aux urgences : à Briey, l'hôpital anticipe pour éviter une nouvelle fermeture cet été

Une centaine de services d'urgences, en France font face à de graves difficultés, en raison d'une pénurie de soignants, selon l'association Samu Urgences de France.

En Lorraine, les tensions se sont déjà fait connaître, depuis plusieurs années, à l'hôpital de Briey, dans le Pays Haut. L'été dernier, le service des urgences avait dû fermer la nuit, en août, faute de personnel.

Est-ce que ce sera la même chose cette année ? C'est encore l'incertitude, selon le docteur Corinne Weisslinger, la présidente de la commission médicale d'établissement.

"Le service a fermé la nuit en août 2021, parce que nous n'avions pas nos deux lignes de garde assurées. Cette année, on a un peu plus anticipé, en lien avec la direction des affaires médicales et les référents médicaux au niveau des urgences, ils ont travaillé de concert pour boucler les plannings. On n'est pas au complet, on a encore des trous à combler en juillet et en août, mais aujourd'hui, on ne dit pas qu'on va fermer au mois d'août"

Corinne Weisslinger Copier

Ces tensions sont dues au manque de personnels, et concernant l'hôpital de Briey, "la proximité du Luxembourg, c'est un faux débat, cela existe depuis longtemps. C'est surtout un problème d'attractivité de l'hôpital public. Les soignants sont en sous-effectifs, ils sont fatigués, donc ils se sauvent, avec en plus, les permanences de soin qui sont mal rémunérées", selon le docteur Weisslinger.

Selon le docteur Emmanuelle Seris, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, "la sonnette d'alarme est tirée depuis plusieurs années. Jusqu'ici tout le monde a tenu bon, on a fait front pour la pandémie, mais il y a un épuisement global."