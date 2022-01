Tensions entre dirigeants chez le spécialiste des semi-conducteurs Soitec

Depuis près d'une semaine le choix d'un nouveau directeur général pour l'entreprise de Bernin (Isère), est dénoncé par son comité exécutif qui estime le processus bâclé et "opaque". Une ruade et une guerre des chefs qui laissera des traces. Surtout si elle doit durer.

C'est le conflit d'une entreprise qui va bien. Plus que bien même. Le pouvoir est plus rarement objet de convoitise dans une société à l'agonie. C'est ce qui doit d'abord rassurer en Isère, concernant Soitec, qui emploie 1 700 salariés et qui est un des piliers de la "Silicon valley Grenobloise". La société a de bon résultats et d'excellentes perspectives. Elle construit même de nouveaux bâtiments sur son site de Bernin. Reste que le conflit en cours entre le conseil d'administration et le comité exécutif est dommageable, et fait tâche.

Un processus de désignation du nouveau directeur général qui fait débat

Il faut imaginer que le comité exécutif est au conseil d'administration, ce qu'un capitaine/meneur de jeu est à l'entraineur d'une équipe de football. L'un pense la stratégie mais c'est l'autre qui l'applique sur le terrain et guide l'équipe. L'un ne peut guère avoir de résultat sans l'autre et vice-versa. Le président du conseil d'administration de Soitec aujourd'hui c'est Eric Meurice. Le directeur général, plus connu du grand public peut-être, c'est Paul Boudre. Le 19 janvier dernier, le conseil d'administration de Soitec a fait savoir qu'un changement de capitaine aurait lieu en juillet prochain, et donné le nom du successeur : Pierre Barnabé, 51 ans, actuellement responsable de la branche big data et sécurité d'Atos. C'est une très très grande entreprise : le nouveau DG n'est pas n'importe qui et ne vient pas de n'importe où. Mais il ne vient pas des semi-conducteurs, ni de Soitec, et c'est peut-être une des premières choses qui coince.

Paul Boudre, directeur général de Soitec depuis 2015, arrive au terme de son 2e mandat © Radio France - Laurent Gallien

Un comex soudé derrière Paul Boudre

En tout cas dès l'annonce du choix du conseil d'administration, le comité exécutif a fait connaitre son opposition. En mots assez clairs en interne. Il reproche à Eric Meurice de l'avoir joué "solo", en laissant de côté le comex et son actuel directeur général. Depuis, un communiqué commun est venu calmer le jeu - notamment pour rassurer les actionnaires, après un dévissage de près de 25% en 5 jours du cours de l'action - mais derrière les mûrs de Soitec le débat est toujours là.

Il faut aussi, pour saisir toutes les dimensions du conflit, faire un petit rappel "historique". Jamais jusqu'à présent un directeur général de Soitec n'a été désigné "en externe". Paul Boudre, dans l'entreprise depuis 2007, a été propulsé en 2015 à la direction d'une société au bord du gouffre. Avec derrière lui un comité exécutif soudé il est parvenu à faire mieux que redresser la barre. La Soitec d'aujourd'hui c'est donc en grande partie lui, et eux. Qui peuvent voir d'un mauvais œil, malgré l'hommage officiel du conseil d'administration et une limite d'âge qui approche pour Paul Boudre, qu'aucun d'entre eux, ou elles, ne soit consulté ni peut-être surtout... choisi.

A nouveaux défis, nouvelle gouvernance ?

De son côté le conseil d'administration répond que tout le processus de choix du futur DG a été effectué dans des conditions normales et conformes aux règles de l'entreprise. Dans le débat cette instance trouve un appuis de circonstance du côté de la CGT. Le syndicat, qui déplore depuis quelques années une direction exercée depuis Singapour par Paul Boudre, estime aussi que changer de patron et "ouvrir" un peu la tête de l'entreprise est plutôt une bonne chose à l'heure ou Soitec ne doit plus se concentrer sur le marché du smartphone - dans lequel Paul Boudre a d'importants réseaux - pour aller notamment vers le marché de l'électronique de puissance. C'est elle qui va à l'avenir gérer, et améliorer, le rapport consommation/puissance fournie des moteurs électriques et devenir, donc, un pilier de l'industrie automobile.

Quelle sortie de crise ?

La crise étant là, il s'agit désormais de trouver les moyens d'en sortir. Le plus rapidement possible pour ne pas, au-delà des finances, risquer d'obérer l'activité même de l'entreprise pour cause de paralysie des instances décisionnelles. Avec plusieurs questions ? Pierre Barnabé sera-t-il bien le futur directeur général de Soitec ? Si oui comment va-t-il faire pour entraîner derrière lui un comex en partie, ou en totalité, hostile ? Tout ceci est sans doute au cœur de négociations actuellement, sous le regard attentif, on ne l'imagine pas autrement, d'un Etat actionnaire à travers BPI France et CEA Investissements. Soitec est d'importance stratégique en matière de semi-conducteurs pour la France et l'Europe. En tant que telle elle a bénéficié d'une mise en vitrine importante ces derniers mois, ce qui rend d'autant plus visible un conflit "de vestiaire" qui n'est jamais une bonne publicité.