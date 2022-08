Des tnsions sur le marché du granulé de bois

Flambée des prix de l'énergie, guerre en Ukraine, et demande en hausse... Faut-il craindre une pénurie de granulés de bois cet hiver? Non, s'il n'est pas trop rigoureux et que les consommateurs ne surstockent pas le précieux combustible.

Chez Alpes Énergie Bois (AEB), producteur de pellets au Cheylas, dans la vallée du Grésivaudan, on reçoit de nombreuses sollicitations. L'entreprise fournit les distributeurs, qui eux-mêmes alimentent les particuliers et les collectivités. Et la demande est forte en ce moment. D'abord en raison de l'intérêt des consommateurs pour ce mode de chauffage, souligne Michel Cochet, le patron : "l'année passée la croissance des ventes des chaudières à granulés a été de 100% ; et pour les poêles de 50%."

Tensions sur le marché des granulés de bois Copier

La production française suit tant bien que mal. Au Cheylas, AEB produit 55.000 tonnes de granulés par an à partir des résidus de la scierie attenante. L'usine tourne sans répit, "24 heures sur 24, 7 jours sur 7". L'an prochain des investissements permettront de mettre sur le marché 12.000 tonnes supplémentaires afin de satisfaire la demande. Une demande qui n'a visiblement pas été refroidie par les récentes hausses de prix du combustible - de l'ordre de 50% en un an. Pour Michel Cochet, la première explication c'est la hausse des coûts de production : augmentation du prix de la matière première (le bois), des prix du carburant (pour le transport), de l'électricité (pour la production de granulés elle-même), sans compter les assurances.

"Il faut arrêter de penser que le prix va continuer à augmenter"

L'inflation du prix s'explique aussi par le contexte international, explique-t-on du côté de Propellet France, la fédération des acteurs de ce secteur qui emploie 20.000 personnes. La France importe 15% de sa consommation de granulés, principalement d'Allemagne et de Belgique. Mais le marché européen se trouve déstabilisé par la guerre en Ukraine souligne Éric Vial, le délégué général de Propellet : "La Russie, l’Ukraine et la Biélorussie c’est 3 millions de tonnes sur le marché européen, en gros un petit 10%. Et quand il manque 10% sur un marché, les prix montent." Alors va-t-on vers une une pénurie de granulés cet hiver? "Déjà là filière se bouge donc tout le monde est sur le pont pour arriver à ce que tout le monde ait des granulés cet hiver", affirme Éric Vial.

"Du côté de la distribution, "le client final a pratiquement la plus grosse clé entre les mains. Il y a trois choses à faire, recommande le délégué général de Propellet : 1/ N'acheter que ce dont on a besoin, voire acheter moins et attendre que le complément arrive cet hiver. Il faut arrêter de penser que le prix va continuer de monter et donc acheter dès maintenant parce qu'aussi bien le prix va se casser la figure cet automne et les gens qui ont acheté très cher maintenant ne seront pas contents. 2/ Faire entretenir son appareil pour diminuer les consommations. 3/ Le 3e point qui est vraiment le point le plus important en termes d'effets, c’est de baisser la température à l’intérieur de la maison."

Éric Vial, le délégué général de Propellet Copier

Et de rappeler ces chiffres : "un degré de moins c'est 7% d'économie ; 2 degrés 14%." La consommation dépendra aussi en grande partie des températures de cet hiver. Pour le reste, donc, les clients sont appelés à ne pas faire de trop gros stocks, ce qui sur ce marché tendu provoquerait une pénurie. En clair pour être au chaud cet hiver, il faut garder la tête froide.

Marché régional

Au-delà de cette tension liée à la conjoncture, la consommation en France devrait augmenté de 50% en 4 ans selon les professionnels. Les granulés séduisent d'abord par leur prix et leur rendement. Chez AEB, Michel Cochet insiste aussi sur les vertus de l'économie circulaire et le caractère local du marché. Les clients sont de la région, tout comme le bois.

Destiné à la construction, il est usiné dans la scierie toute proche. Les chutes et les copeaux issus de cette production sont ensuite transformés en granulés. Enfin, ce qui n'a pas pu être valorisé est brulé, ce qui fait tourner une centrale thermique qui produit l'équivalent de la consommation électrique d'une commune de 4.000 habitants.