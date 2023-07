Tensions sur le recrutement de conducteurs de bus scolaire pour la rentrée prochaine en Limousin

Il manque environ 40 chauffeurs de bus pour faire fonctionner, de manière optimale, l'ensemble du ramassage scolaire en Haute-Vienne et en Corrèze.

"Globalement les effectifs sont là à priori", rassure Didier Duchier, le directeur des transports de voyageurs en Nouvelle-Aquitaine pour le ramassage scolaire à la rentrée de septembre prochain. Pourtant, le secteur est sous tension, "les entreprises manquent encore de conducteurs", poursuit-il. Environ une vingtaine pour la Corrèze et le même chiffre pour la Haute-Vienne. Ce qui peut mettre en péril le service au moindre pépin.

"C'est une des choses à laquelle on tient. La polyvalence de nos effectifs nous permet d'avoir un conducteur sur chaque ligne et nous permettra d'assurer à la rentrée scolaire", précise Alban Faure, directeur de la société familiale Faure basée à Tulle. "Nous sommes à la recherche de conducteurs scolaires, c'est une denrée rare du fait de la complexité de ce métier, tôt le matin, tard le soir et avec peu de chose, en terme de travail, entre ces deux services", continue Alban Faure.

"Avec certains confrères, on milite pour la création d'un nouveau permis spécifique, D moins ( le permis D autorise la conduite d'un véhicule affecté au transport de personnes comportant plus de 9 places assises, conducteur compris, ndlr), dans le sens où on aimerait avoir des conducteurs qui sont spécifiés sur des véhicules de 22 places qui se conduisent presque comme des voitures, même si, bien sûr, il faut des connaissances en gestion des voyageurs", termine Alban Faure.