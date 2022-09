TER en Occitanie : la grève partie pour durer

Depuis mercredi dernier, une grève sur le réseau des trains TER en Occitanie se traduit par de fortes perturbations sur la circulation. Un service minimum est assuré mais selon les usagers, même celui-là n'est pas fiable : certains bus de remplacement ne viennent pas, et les plans de transport publié la veille par la SNCF en temps de grève sont souvent inexacts. Un mouvement de grève à l'appel de la CGT. Ce lundi, une centaine de cheminots se sont rassemblés à Narbonne pour dénoncer le manque de moyens et les conditions de travail.

"C'est un manque de respect" Anne Marie Skora, la présidente de l'association des usagers SNCF-Gard

Certains trains sont bondés, et ne peuvent même plus recevoir tous les voyageurs. Ce lundi, le TER entre Alès et Nîmes a été supprimé. Le car prévu à 8h35 avait de longues minutes de retard à Saint-Génies-de-Malgoirès. "On était une centaine sur le quai à attendre, témoigne Anne Marie Skora, la présidente de l'association des usagers SNCF-Gard . Le train partait d'Alès, sans doute déjà très chargé. Quand il est arrivé, tout le monde n'a pas pu monter"

"On s'est tassé comme jamais. C'était pas possible de faire plus, ça ressemblait à un métro parisien. Et à Fons, malheureusement, tout le monde n'est pas monté non plus" Anne Marie Skora, la présidente de l'association des usagers SNCF-Gard

Autre exemple : en temps normal, Thomas prend tous les jours le train de 7h15 à Baillargues direction Beaucaire, mais depuis une semaine le train ne circule plus. Il a dû se résoudre à reprendre la voiture.

Il y a 220 conducteurs de trains dans la région, c'est insuffisant selon les syndicats, d'autant plus que la Région annonce à 20 à 25% de trains supplémentaires d'ici 10 ans.

La grève des conducteurs de trains a été reconduite ce lundi après midi.

La direction régionale de la SNCF garde le silence mais elle pourrait faire des annonces le 7 octobre prochain.