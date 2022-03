Terra 2 : après les recours, les élus du Tarn et de la Haute-Garonne planchent sur un abandon du projet

Le projet de plateforme logistique Terra 2 s'enlise entre Albi et Toulouse. Il est devenu la bête noire des associations écologistes qui ont vu leurs recours aboutir en justice. À tel point que les élus ont demandé au promoteur de totalement revoir sa copie et d'arrêter le projet logistique.

Comment sortir par le haut du dossier ZAC Portes du Tarn et Terra 2 ? C’est la question que se posent depuis des semaines les élus du Tarn, de la Haute-Garonne. Ce projet lancé en 2017 cristallise depuis toujours de fortes oppositions.

Dernièrement, des associations environnementalistes ont même dit qu’elles feraient du site une ZAD à défendre. Ce qui pose problème dans ce dossier c’est le projet Terra 2 : la construction d’une plateforme logistique (de 70.000 mètres carrés sur douze hectares de terres agricoles) qui pourrait générer le passage de nombreux camions.

Et puis, le coup de grâce est arrivé en février dernier,. Après un recours de Stop Terra 2, les juges administratif ont décidé de suspendre le chantier en attendant le procès (prévu dans plusieurs mois) sur la mise en danger d'animaux (notamment des reptiles) sur le site.

Des prospects signés qui partent

Alors lors d’une réunion le 10 mars dernier, les élus du territoires (communes, communauté de communes, départements) ont rencontré le promoteur du projet. Leur problème : plusieurs prospects industriels (au moins trois et un notamment dans le domaine pharmaceutique) avaient signé pour s’installer dans la ZAC. Mais avec les recours, ils ont jeté l’éponge et décider d’aller installer leurs usines/sites ailleurs de peur que le dossier mette trop de temps à aboutir.

Les élus ont donc proposé au promoteur JMG Partners de laisser tomber le projet Terra 2 (le projet de plateforme logistique) pour se concentrer sur la ZAC (Zone d’aménagement concertée).

Un projet présenté dans quelques semaines ?

On sent aussi que les élus ont compris que, depuis le lancement du projet en 2017, le marché a évidemment changé. La hausse des prix du carburant rend aujourd’hui les projets de logistique (ou de e-commerces) plus compliqués. Le promoteur JMG Partners pourrait donc, dans les semaines à venir, revoir sa copie et proposer un projet ZAC du Tarn sans l’entrepôt logistique Terra 2. En tout cas, le département du Tarn et de la Haute-Garonne via la SPLA (Société publique locale d’aménagement) ne font pour le moment aucun commentaire.

