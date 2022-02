Terra 2 : les travaux doivent s’arrêter pour le moment, tranche le tribunal administratif

C’est une première victoire pour les opposants à la zone logistique entre Tarn et Haute Garonne, Terra 2 à Saint-Sulpice-la-Pointe. Le collectif STOP TERRA 2 qui lutte depuis plus de trois ans avait déposé un recours en référé au tribunal administratif à propos de la mise en danger de reptiles sur le terrain où on débuté les travaux fin décembre. Et les juges ont tranché ce jeudi. Ils ont décidé de suspendre l’arrêté de conjoint du préfet de Haute-Garonne et de la préfète du Tarn de mai 2021 qui permettait le début du chantier. Le procès sur le fond, pour décider s'il y a mis en danger d'animaux, aura lieu dans plusieurs mois. D'ici là, le chantier est donc suspendu.

Sur un terrain au bord de l’A68, au sein de la ZAC des Portes du Tarn, le département du Tarn et de la Haute-Garonne via la SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) sont en train de construire de quoi accueillir une plateforme logistique type Amazon. Un projet qui va générer un gros trafic, avec des centaines de camions par jour. (Les opposants parlent de 500 camions par jour). Les premières pelleteuses ont commencé leur travail courant janvier ( avec l'arrivée des matériaux à la mi-décembre).

Il y a quelques jours des militants de l'ANV COP21 et plusieurs autres associations telles ATTAC, Extinction Rebellion, les faucheurs volontaires, Youth for Climate sont venus bloquer le chantier de cet entrepôt obligeant l'intervention des gendarmes.