Terrasses éphémères payantes à Tours : "C'est un peu cher, mais ça apporte une grosse visibilité"

Vous les avez peut-être aperçues, elles sont en cours de montage dans le centre-ville de Tours...Les terrasses éphémères en bois sont de retour ! Installées au moment du Covid pour permettre aux restaurateurs et cafetiers d'agrandir leur espace extérieur, la ville de Tours les autorise à nouveau. Toutefois elles deviennent payantes.

Un tarif un peu cher…

Stéphane est le patron d'un restaurant près de la Place de la Résistance. Il a loué deux places de parking pour la saison, ce qui lui apporte "une grosse visibilité, sachant que l'été les gens veulent déjeuner ou diner dehors. Pour le moment, c'est le Printemps, il commence à faire relativement beau, donc c'est sympa. Après on mettra des parasols, l'été, quand ça cogne", commence-t-il.

Il trouve tout de même le prix un peu cher. "C'est simple, c'est 100 euros par mois et par place, donc pour moi ça fait 200 euros (pour deux places)."

Sur 7 mois, car c'est jusqu'au 31 octobre, ça fait 1.400 euros.

Et ce, sans compter le montage et le démontage de la terrasse par un menuisier professionnel, ce qui lui revient à environ 650 euros à chaque fois, ainsi qu'un peu plus de 500 euros pour l'achat du bois. La facture saisonnière double quasiment. "J'ai demandé à la mairie s'il y avait une possibilité d'étaler le paiement, mais non ce n'est pas possible en dessous de 1500 euros", explique-il, déçu.

…Mais concerté, selon la Ville

La ville de Tours indique que le montant a été fixé en concertation avec le syndicat des restaurateurs, l'UMIH, à 10 euros le mètre carré. Elle souhaite compenser le manque à gagner lié à la suppression des places de parking. "Normalement les recettes pour la Ville au niveau de l'horodateur sont entre 15 et 17 euros le mètre carré selon l'emplacement, donc 10 euros le mètre carré, ce sera le montant sur la facture qu'on enverra au commerçant", explique l'adjoint à la Ville en charge du commerce, Iman Manzari.

Clients et commerçants satisfaits

Les clients, eux, sont ravis : "D'abord, c'est beau et en plus, on voit davantage parfois les restaurants qui sont mal placés", explique une cliente attablée chez Stéphane, qui est elle aussi restauratrice dans le quartier.

David, gérant du magasin de e-cigarette juste en face, ne craint pas que sa clientèle diminue avec des places de parking en moins. Au contraire, il est favorable à ces terrasses, et il irait même plus loin :

Ce qu'on a besoin ce n'est pas de places de parking en plus. C'est une place de la Résistance un peu plus agréable, piétonne, arborée, comme ça a pu être fait place Châteauneuf.

Automobilistes sceptiques

Déçus en revanche, les automobilistes, comme Marie. "Je descends régulièrement sur Tours-centre et on constate qu'il y a de moins en moins de places de parking. Je comprends, les bars et restaurants doivent aussi travailler.

Mais nous, les automobilistes, on en pâtit et c'est de pire en pire sur Tours.

Pour les riverains, la Ville assure qu'elle sera particulièrement vigilante au tapage nocturne. "À chaque fois qu'il y aura des plaintes du voisinage, nous avertirons les établissements, et ça pourra aller jusqu'à la suppression de l'autorisation de terrasse", explique Iman Manzari.

Les bars et restaurants peuvent encore faire leur demande à la Ville pour une autorisation d'extension de terrasse en bois.