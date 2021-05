Les restaurateurs du Poitou face à de multiples incertitudes pour rouvrir leurs terrasses

Comment adapter sa terrasse aux nouvelles jauges ? Quelles possibilités d'extension ? Comment prévoir le personnel avec une météo qui s'annonce changeante et pourrait freiner la venue des clients ? Pour les restaurateurs, la réouverture des terrasses ce mercredi est un grand soulagement, mais aussi un casse-tête. Le protocole impose pour l'heure une jauge de 50% aux terrasses de 10 tables ou plus. Quant aux petites terrasses, elles peuvent installer toutes leurs tables uniquement si elles installent des séparations ou une distance suffisante entre chaque.

Des extensions bienvenues

Dans les grandes villes comme Niort et Poitiers, les établissements vont pouvoir contourner en partie l'impact des restrictions grâce à la possibilité d'extension au cas par cas de leurs terrasses. L'Essentiel, situé Grand'Rue à Poitiers, va ainsi pouvoir doubler ses capacités d'accueil en installant quatre à six tables sur le trottoir, en plus des six situées dans le patio arrière.

Sur la place de l'Hôtel de Ville, le patron du Café du Théâtre et du Dauphin, est plutôt serein pour l'installation de ses terrasses, avec un total de 230 places. _"_Je pense qu'on ne perdra pas trop de tables, mais on ne sait pas précisément jusqu'où on pourra s'étendre, précise Laurent Rouchaud. On va embaucher dans tous les cas car on peut mettre les extras ou le personnel en chômage partiel de suite si besoin, en attendant de rouvrir normalement."

Il n'y a que des incertitudes mais quoi qu'il en soit, on va ouvrir et on sera là pour nos clients.

Pour ceux qui doivent faire sans extensions, _"l'équilibre est assez délicat,_reconnait Christophe Micheneau, le gérant du Villagio près du Futuroscope. On est obligé de reprendre un peu de personnel mais pas tout le monde." Il ne pourra ouvrir sa terrasse qu'à mi-capacité, avec une quarantaine de places au lieu de 85.

Une météo trouble-fête ?

Les conditions de la réouverture sont d'autant plus délicates à anticiper que des averses sont attendues toute la semaine, contrairement au premier déconfinement en juin 2020 qui s'était fait sous un grand soleil. "S'il pleut, ça ne sert pas à grand chose d'avoir la terrasse, on restera juste en vente à emporter", lâche Pierric Casadebaig, patron de L'Essentiel.

"S'il pleut, on est obligé de renvoyer les équipes du jour, confirme Christophe Micheneau. Plus que la jauge, c'est vraiment ça le plus problématique. Les gens sont bien conscients que seules les terrasses seront ouvertes, il font attention à la météo. On a _beaucoup de demandes sur notre réouverture, mais pas de réservations, ça se fera au dernier moment_."

Une incertitude qui a en partie poussé le patron du restaurant A Casa, à Poitiers, à renoncer à l'ouverture dès mercredi. "Imaginez que vous arriviez à 12h15, et qu'il pleuve à 12h45, les conditions ne sont pas optimales, on ne pourra pas vous accueillir à l'intérieur", estime Jean-Baptiste Genevoix. Il préfère attendre l'étape du 9 juin pour ouvrir sa terrasse sans restriction et avoir une jauge de 50% de clients en salle.

Impact du couvre-feu

Attendre le 9 juin, c'est aussi miser sur le report du couvre-feu de 21 heures à 23 heures. "C'est ça qui intéressant, on pourra effectuer deux services le soir, ajoute le patron d'A Casa. Il faut parfois savoir être patient pour rouvrir dans des conditions optimales." De son côté, L'Essentiel maintiendra un seul service, comme avant covid : "il faudra effectivement qu'on refuse les gens à partir de 20h ou 20h15, sauf si c'est pour un plat seul ou un dessert", précise Pierric Casadebaig.

"On va ouvrir un peu le soir, de 19 heures à 20h30. Il faut qu'à 21 heures l'établissement soit fermé et tout le monde parti, explique de son côté le gérant du Villagio. On va voir sur le premier week-end ce que ça va donner. _C'est un peu hasardeux, mais l'attente est trop présente pour qu'on laisse passer ça. Il faut rouvrir !_"