Terrasses : une équation à plusieurs inconnues pour les bars et restaurants manchois

Presque sept mois après leur fermeture, les cafés, bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses le mercredi 19 mai. En attendant, les professionnels manchois se préparent, entre joie de retrouver leurs clients et interrogations, notamment sur le temps.

C'était le 29 octobre 2020. Pour la deuxième fois en un peu plus de cinq mois, les bars, cafés et restaurants du pays devaient baisser le rideau en raison de la crise du covid. Le 19 mai 2021, après près de sept mois d'attente, les professionnels peuvent donc rouvrir leurs terrasses dans le respect d'un protocole sanitaire, comme par exemple un accueil limité à 50% de la capacité jusqu'au 9 juin.

"ça fait longtemps qu'on attend. C'est un peu difficile de ne pas avoir de vie sociale, de ne pas rencontrer des gens. On a même demandé si on devait réserver", explique Pascale, une Cherbourgeoise qui a hâte de retrouver les terrasses des cafés. "On est impatient, c'est long", ajoute Jacky.

"On fait des mathématiques"

De l'autre côté du comptoir, il y a aussi la joie de retrouver les clients. Une impatience passée à la sauce humoristique par l'équipe du bar de plage Le Goéland à Réville dans le Val de Saire:

Un 19 mai ressemble aussi à un sacré casse-tête pour les patrons de bars, cafés et restaurants. Certains sont partagés, voire renoncent. "Je vais rouvrir, parce que mes clients trouveraient bizarre que je ne sois pas rouvert le 19", confie Luc Jeanne, du Carré Café à Cherbourg. "On va être ouvert, mais _on va dépendre du temps_, et je ne suis pas persuadé que ce soit rentable", résume Laurent Delchard, à la tête du Restaurant du port à Granville depuis 33 ans. D'habitude, avec sa terrasse "classique", il a 24 places assises ; avec le protocole, il aurait du passer à douze. Avec l'extension, il peut monter à une quarantaine de couverts, sans distanciation ; Laurent Delchard compte sur 23 places assises au total, avec le protocole.

Valérie Duval, de la brasserie La Scène à Cherbourg, a fait une demande auprès de la mairie pour agrandir sa terrasse : "la ville a fait un gros effort. On a fait un test : on va avoir 47 places assises ; d'habitude, on est à 60 sur un périmètre plus réduit. Là, on peut s'étaler un peu plus, ce qui fait qu'on ne perd pas grand chose".

Entre une capacité de cent couverts et une de 24, on n'a pas besoin de tout le personnel. C'est très complexe - Laurent Delchard, restaurateur à Granville

L'inconnue de la météo

La météo, c'est le principal soucis des professionnels. "On espère que le temps sera avec nous, car pour l'instant, ce n'est pas gagné", précise Valérie Duval. Météo France prévoit en effet des averses dans la soirée du 19 et les jours suivants dans la Manche. "On travaille avec des denrées périssables. Imaginons qu'on fait des réservations pour le week-end. Il se met à pleuvoir. Les gens annulent. On fait quoi ?", s'interroge Laurent Delchard.

J'ai des collègues qui ont juste un bout de trottoir. Ce n'est pas possible. Il faut que pour eux, l'intérieur soit ouvert car sinon ils ne peuvent pas travailler : ce n'est pas rentable - Valérie Duval, de La Scène à Cherbourg

Quid du personnel ?

Après, c'est l'effet domino. "Tout devient des mathématiques en fait : combien de personnes on rembauche pour la saison ? J'ai huit employés à l'année, je dois en prendre trois en renfort. Personnellement, j'aurais préféré qu'on dise qu'on rouvre le 9 juin une bonne fois pour toutes", ajoute le patron granvillais. "Qu'est-ce qu'on dit à notre personnel : "demain, il pleut, donc ne viens pas travailler" ?", se questionne Luc Jeanne, patron du Carré café à Cherbourg.

S'il se met à pleuvoir, on rentre les gens à l'intérieur ou ils repartent sans payer leur plat car ils n'ont pas fini ? - Laurent Delchard, restaurateur à Granville

Autre question : le couvre-feu, qui doit passer de 19 à 21 heures le 19 mai. "23 heures dès l'ouverture, ça aurait été mieux. Parce que là, 21 heures, ça veut dire qu'à 20h15, vous ne prenez plus de clients. On est dans la demi-ouverture", confie le restaurateur granvillais.

Mercredi, le gouvernement a indiqué que les terrasses de moins de dix tables seront exemptées de la jauge des 50%, mais ils devront installer des séparations (plexiglas, paravent, jardinière, etc.) entre les tables.