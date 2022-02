Terre Adélice : un licenciement contesté

Un salarié de l'entreprise Terre Adélice spécialisée dans les glaces haut de gamme et installée à Saint-Sauveur-de-Montagut conteste son licenciement. Il n'aurait pas eu de proposition écrite de reclassement lors de la suppression de son service.

Devant le conseil des prud'hommes d'Aubenas essaie d'expliquer son cas. Il estime que l'entreprise Terre Adélice n'a pas été correcte avec lui alors qu'elle a proposé des aménagements de postes à ses ex collègues.

La suppression du service logistique

Terre Adélice est une entreprise ardéchoise spécialisée dans la fabrication de glaces et sorbets haut de gamme. Elle est installée dans un ancien moulinage du Moulinon à Saint-Sauveur-de-Montagut. Et c'est une entreprise qui connaît une forte croissance. Paradoxalement son directeur explique que c'est pour cette raison qu'elle a du se séparer de son service logistique. Les expéditions étaient devenues trop importantes. Il fallait soit construire une base logistique soit externaliser la logistique et c'est cette seconde solution qui a été choisie. 5 personnes y travaillaient. Sur ces 5 personnes, une seule conteste aujourd'hui son licenciement.

Proposition de reclassement ?

Selon Patrick Vialle, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite de reclassement. Faux répond la direction. "Nous avons proposé à Patrick Vialle de travailler en production et au dernier moment il a refusé de signer son avenant au contrat de travail" explique Jean Rey, le directeur de Terre Adélice. Et Patrick Vialle reconnaît que le travail en production ne lui convenait pas en raison des horaires. En revanche, la direction n'a pas produit la proposition écrite faite à son salarié qu'attendait le conseil des prud'hommes.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin prochain.