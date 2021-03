Fini les repas dans les camions, sur les chantiers, les ouvriers du BTP et les paysagistes peuvent retourner au restaurant dans le Territoire de Belfort. Ce mercredi 3 mars, une dérogation a été accordée à 6 établissements. Un soulagement pour les restaurateurs comme pour les clients.

Territoire de Belfort : six restaurants ouvrent les midi pour les entreprises du BTP et les paysagistes

Un repas chaud, servit à table, pour les salariés du BTP, leur chef d'entreprise mais aussi pour les paysagistes. Dans le Territoire de Belfort, six établissements se sont portés volontaires pour rouvrir les midis. Ils ont une dérogation spécifique accordée par la préfecture du Territoire de Belfort, elle a été signée à l'Auberge de la Petite Charrue à Vauthiermont, ce mercredi 3 mars.

"C'est un soulagement", témoigne le patron du restaurant, Francis Luczak. Depuis novembre 2020, il demande au préfet de rouvrir pour la pause déjeuner. "J'ai été ému, de devoir livrer des gens sur des chantiers, qui mangeaient dans le froid", raconte-t-il.

Francis Voelin, le président départemental et régional de la CAPEB, syndicat patronal des entreprises du BTP sera sont premier client. Il souhaitait aussi soutenir les restaurants locaux : "Nos restaurateurs ont un savoir-faire dont on aime pouvoir profiter", argumente le chef d'entreprise.

Une convention entre les restaurateurs et les entreprises

L'entreprise doit prévenir le restaurateur 48 heures avant le repas. Une convention doit ensuite être signée entre les deux parties. Pour simplifier la procédure, la CAPEB a développé une application. "C'est très simple !", promet Francis Voelin. "Le chef d'entreprise peut télécharger la convention sur son téléphone via l'application, il l'envoie ensuite au restaurateur. Ce dernier l'imprime et quand le client arrive, il n'a plus qu'à signer."

De leur côté, les restaurateurs ont dû adapter le protocole sanitaire. Depuis octobre, il a été renforcé, dorénavant, la jauge est limitée à une personne pour 8 m². Pour l'Auberge de la Petite Charrue, cela signifie qu'il ne peut accueillir plus de 25 personnes en même temps.

Au niveau économique ça ne sera pas rentable", Francis Luczak, patron de l'Auberge de la Petite Charrue à Vauthiermont

"Je vais être obligé d'enlever mes salariés du chômage partiel pour les remettre en activité, deux postes réactivés pour une demi-journée, et pour être rentable, il faudrait aller au-delà de 25 couverts, ce qui est impossible", détaille le restaurateur. Néanmoins, il voit ce premier pas d'un bon œil : "Maintenant, c'est à nous de prouver qu'en venant se restaurer chez nous, il n'y a pas de risque !"

Dans le futur, il souhaiterait également élargir la clientèle aux personnes qui travaillent sur l'Aéroparc de Fontaine.

La liste des restaurateurs ouverts les midis

Hôtel restaurant Le Saint-Christophe à Belfort

Le Corail à Belfort

Le CookOvin à Méroux-Moval

Le comptoir de famille à La-Chapelle-Sous-Rougemont

Le Relais d'Alsace à Foussemagne

Le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, envisage d'accorder de nouvelles dérogations à d'autres restaurateurs si la demande est au rendez-vous.