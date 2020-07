Territoire de Belfort : la commune d'Essert en grande difficulté financière selon son nouveau maire

La nouvelle équipe municipale d'Essert, dans le Territoire de Belfort, s'inquiète du déséquilibre financier de sa commune. Selon le maire, il manquerait entre 300 et 500 mille euros pour boucler le budget 2020 et éviter une mise sous tutelle. Il dénonce notamment la politique de son prédécesseur.

La nouvelle municipalité d'Essert tire la sonnette d'alarme. Fraîchement élue et installée le 18 juin dernier, l'équipe de Frédéric Vadot, le nouveau maire, alerte ses habitants sur l'état très inquiétant des finances de la commune par le biais d'un communiqué de presse (à lire plus bas) dont France Bleu Belfort Montbéliard est destinataire. Il manquerait, selon une première estimation des nouveaux élus essertois entre 300 à 500 mille euros pour boucler le budget 2020. Cela représenterait près du quart du budget de la ville d'Essert, d'environ 2 millions et demi d'euros. La situation est suffisamment grave avec un risque de mise sous tutelle si rien n'est fait selon Frédéric Vadot, nouvel édile essertois.

Le Covid, la baisse de dotation de l'Etat, et l'ancienne municipalité en cause

Pour Frédéric Vadot, les raisons de cet état des comptes alarmant sont multiples "Il y a déjà la baisse de dotation de l'Etat depuis plusieurs années, la crise sanitaire actuelle, mais aussi et surtout la politique menée par notre prédécesseur, Yves Gaume (battu cette année aux élections municipales), sur ses deux derniers mandats". La nouvelle municipalité, après une première étude des comptes communaux, explique avoir engagé un audit financier qui confirme leur estimation initiale. " Le résultat est sans appel, le budget est déséquilibré depuis plusieurs années et a passé les "contrôles de légalité" via de la vente de patrimoine ou encore des recours à l'emprunt que la commune d'Essert ne pourra, en l'état, honorer" est-il précisé dans le communiqué.

Entre 300 et 500 mille euros en moins, le risque d'une mise sous tutelle

Face à ce constat, il manquerait du coup "entre 300 et 500 mille euros pour équilibrer le budget 2020, et sûrement plus pour financer des dépenses obligatoires" prévient Frédéric Vadot. Quelles solutions alors ? Une hausse des impôts locaux est-elle à craindre ? "Ce n'est pas à l'ordre du jour" tempère le maire qui annonce quand même je cite "une action forte" pour éviter le risque d'une mise sous tutelle de sa commune avant la fin de l'année.

En attendant, après en avoir informé les Essertois lors d'une réunion publique mercredi soir, les élus se retrouvent ce samedi 18 juillet à 10h pour un nouveau point sur la situation financière de la commune. Dans l'espoir de trouver des solutions pour le conseil municipal du 29 juillet prochain où doit notamment être adopté les comptes de 2019, mais surtout le budget 2020.

Précisons que nous avons tenté de joindre Yves Gaume, ancien maire d'Essert, mis en cause par la nouvelle municipalité. Sans succès.