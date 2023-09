Territoire Zero Chômeur : La maire de Poitiers réclame un rendez-vous urgent au député Sacha Houlié

Des millions d'euros en moins c'est ce que dénonce dans un courrier la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy. Une lettre adressée à Sacha Houlié le député (Renaissance) de la Vienne. Un courrier qui concerne le financement des Territoires Zero Chômeur et dans laquelle l'édile réclame un rendez-vous dans les plus brefs délais.

Poitiers a en effet l ancé l'expérimentation début janvier mais la mairie s'inquiète de plusieurs mesures prises qui vont impacter le financement de l'opération. Il y a d'abord la baisse de la base de contribution pour financer les emplois crées mais aussi une baisse du budget alloué*.** "Nous apprenons que le Fonds d'expérimentation territoriale n'aura finalement pas le budget suffisant"* dénonce dans le courrier Léonore Moncond'huy. "Les 69 millions d'euros actuellement prévus au Projet de Loi de Finances ne suffiront pas. Pour accompagner les trajectoires d'embauche des seuls territoires déjà habilités, ce sont 78 millions d'euros qui seraient nécessaires. (...)avec de nouvelles habilitations au-delà des 60 premiers territoires, le budget nécessaire est de près de 89 millions d'euros !" ajoute-t-elle. La maire de Poitiers qui alerte Sacha Houlié sur cette baisse qui est de nature, à "fragiliser le modèle économique des entreprise à but d'emploi (EBE).

Une lettre dans laquelle il est aussi souligné qu'à travers les 58 Territoires Zéro Chômeurs existants, 4.000 personnes ont pu sortir du chômage de longue durée en France. Une décision d'autant plus incompréhensible, écrit la mairie, que le projet français inspirent une dynamique hors des frontières, en Italie, en Belgique ou encore en Allemagne.

Outre Léonore Moncond’huy, le courrier est co-signé par Bastien Bernela, Président du Comité Local pour l'Emploi. Il a également été envoyé à l'ensemble des parlementaires de la Vienne.