Quand des élus locaux dénoncent l'abandon des territoires ruraux par le gouvernement. Demain à Paris se tiendront les assises nationales du collectif "Territoires en Colère". Le maire de Meymac, en Haute-Corrèze, en fait partie et nous a dit pourquoi à 8h15 ce vendredi sur France Bleu Limousin.

"Mesure après mesure, on s'aperçoit que les territoires ruraux sont toujours oubliés, délaissés, pour ne pas dire sacrifiés", constate l'élu corrézien, et ça se ressent actuellement, dit-il, sur les services publics, et notamment dans les écoles, sur les routes, sur la santé. "Quand un habitant du monde rural reçoit 1 euro de dotation d'Etat, un urbain en reçoit 2", rappelle le maire de Meymac, "_et pourtant, on voit bien l'embolie des villes, et un retour vers la ruralité_, mais les aides publiques ne sont pas orientée dans ce sens !".

Un budget amputé de 300.00 0 euros en 3 ans.

Philippe Brugère rappelle la perte de "plus de 25% des dotations d'Etat" ces dernières années, et la perte de l'autonomie fiscale pour les communes avec l'exonération de taxe d'habitation pour 80% des foyers. "Si je regarde mon budget aujourd'hui et en 2014, j'ai 300.000 euros en moins !", résume-t-il. La commune de Meymac rogne donc "sur toutes les dépenses de fonctionnement, sur le personnel, et sur les services rendus". Philippe Brugère s'indigne lui-même d'en être "à imaginer de réduire le service qu'on rend sur les études surveillées dans les écoles !"