Thales Alenia Space va construire deux satellites pour plusieurs centaine de millions d'euros

C'est toujours un évènement économique, la signature d'un gros contrat. Surtout quand les deux parties sont, elles même, de grosses entreprises internationales. D'un côté les cannois de Thales Alenia Space, fabriquant de satellites. De l'autre, SES, le premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde. Les deux sociétés viennent de signer un contrat pour la fourniture de deux satellites permettant le passage de flux vidéo aux opérateurs européens de TV, client de SES. Le montant du contrat reste flou car Thales Alenia Space a répondu à un appel d'offre et ne veut donc pas dévoiler précisément le prix proposé. Surtout que dans les deux satellites, il y a le nouveau modèle azuréen dont le coût doit rester secret. On se contentera donc d'un montant qui se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euro.

Ces deux engins, ASTRA 1P et ASTRA 1Q, auront pour mission de soutenir des opérations de télédiffusion en directe et de passage de flux vidéo. L'ASTRA 1Q, nouveau modèle azuréen, aura même la possibilité d'être redéployé dans l'espace pour répondre à l’évolution des besoins des clients vidéo et data de l'entreprise SES et ce dans les années à venir.