Un salarié de l'usine d'armement Thalès à la Ferté St Aubin (Loiret) a été licencié pour faute grave : la direction lui reproche des plaisanteries graveleuses et d'avoir montré ses fesses à ses collègues. La CGT dénonce une procédure expéditive et un licenciement sans fondement.

La Ferté-Saint-Aubin, France

La question n'est pas nouvelle : peut-on rire de tout ? Visiblement, à l'usine d'armement Thalès à la Ferté St Aubin, la réponse est : non. Un salarié vient d'être licencié pour faute grave. La CGT affirme qu'on lui reproche en fait un humour "à la Bigard".

Laurent a 40 ans. Il travaillait depuis plus de 4 ans à l'usine Thalès de la Ferté St Aubin, dans un atelier où il était chargé de peindre des obus. Il était coutumier des blagues "en-dessous de la ceinture", et selon la CGT il jouait parfois à "Chat-Bite" avec les 5 collègues de son atelier... Jusqu'au jour où il baisse son pantalon, réagissant selon lui à une provocation, on se moquait de lui parce qu'il perdait son pantalon à la suite d'une perte de poids. La photo de ses fesses se retrouve sur le portable du DRH du groupe, avec une lettre de dénonciation des 5 collègues de son atelier. Jeudi dernier Laurent est licencié pour faute grave : à savoir attitude inadmissible au travail.

Deux poids, deux mesures

Une décision que conteste Armelle Bruant, déléguée CGT chez Thalès : "Ce qu'on lui reproche mérite un avertissement tout au plus. Ce n'est pas juste qu'il soit sanctionné de cette façon. S'il y a un tel niveau de "déconnance" dans cet atelier, c'est sans doute lié aux conditions de stress : se défouler par des amusements douteux, ça dénote des conditions de travail pas normales. Et si les salariés se mettent à s'en prendre les uns aux autres pour aider la direction à faire le ménage, c'est très inquiétant." Au passage, le syndicat dénonce "deux poids, deux mesures" : "Il y a quelques années le directeur commercial du site, soupçonné de harcèlement sexuel sur une de ses cadres est parti de l'entreprise au bout d'un an et demi, et avec une valise, lui a pu négocier son départ", affirme Armelle Bruant. Interview à écouter ci-dessous :

Le syndicat réclame la réintégration de Laurent, qui de son côté à porté plainte auprès de la gendarmerie pour atteinte à son droit à l'image - la photo ayant été prise à son insu...