Thalès va recruter 300 personnes pour son campus de Mérignac

Environ 200 départs à la retraite, mais cette fois-ci, quelques 300 arrivées en CDI et CDD. "2023 sera l'année du recrutement", explique le directeur des ressources humaines du campus Thalès de Mérignac, Matthieu Theze. Après trois années à traverser la crise du Covid, "avec 0 licenciement", insiste le DRH, le gigantesque site de Mérignac, né de la fusion en 2016 des sites de Pessac et Le Haillan va donc continuer à grossir. Pour recruter, il organise d'ailleurs pour la première fois des journées portes ouvertes. Quelques 150 candidats, sélectionnés au préalable parmi les inscrits pourront entrer dans ce méga-site de 16 hectares.

Avec ses 2 400 employés, Thalès est, avec Ariane Groupe et Dassault, l'un des plus gros employeurs privés de Gironde. Spécialisé dans les systèmes embarqués pour l'aviation civile et militaire, le site girondin fabrique des outils technologiques qui équipent les cockpits des Airbus, mais aussi les avions Rafale et les hélicoptères Guépard de l'armée de l'air. Dans son usine sont imaginés des systèmes de pilotage automatiques, des radars, des écrans de navigation, des commandes vocales, des casques de pilotage...

18 métiers différents mais les trois quarts d'ingénieurs

Et si 18 métiers différents travaillent dans ce campus, la priorité de recrutement reste les ingénieurs, qui représentent 75% de ceux qui travaillent à Mérignac. Un intérêt pour l'aéronautique est demandé mais pas forcément d'expérience dans le secteur, les profils venant par exemple de l'automobile étant les bienvenus.

Si le groupe ne dévoile pas combien il paie ses nouvelles recrues, disant seulement se positionner assez haut par rapport à la concurrence, on sait tout de même en interne qu'on ne peut pas rivaliser avec les "ponts d'or" que peuvent offrir les géants du numérique comme les Gafam (Google, Apple, Facebook, Apple, Microsoft). Alors, le campus mérignacais préfère mettre en avant ses efforts en terme de télétravail, qui concerne plus de la moitié des effectifs, la flexibilité des horaires ou encore les aides aux covoitureurs et à ceux qui viennent à vélo. Et un des enjeux de ce plan de recrutement sera aussi la féminisation, puisque le campus ne compte que 25% de femmes.

"On est attendus sur la décarbonation"

Mais Thalès peut-il encore se développer, dans un contexte d' appels à moins prendre l'avion , que 77% des Français sont prêts à moins utiliser, selon la consultation Ma France sur les économies d'énergie et l'interdiction des vols pour lesquels une alternative en train existe ? Oui, selon l'entreprise, déjà grâce à sa branche militaire qui, elle, ne connaît pas la crise. Pendant le Covid par exemple, des salariés habitués à travailler dans l'aviation civile avaient été repositionnés sur la partie miliaire.

Et puis, "on doit évoluer", reconnaît Matthieu Theze. "On est attendus sur la décarbonation, il faut qu'on diminue l'empreinte carbone de l'aviation". Et de rappeler que Thalès développe par exemple dans son centre d'innovation, des solutions pour adapter la trajectoire des avions, et dégager moins de gaz à effet de serre.