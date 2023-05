Skin Restor "Thank You Lab"

Complexée depuis l’adolescence par une keratose pilaire (petits boutons et sa peau granuleuse), Victoire Duhamel a tout essayé : traitements dermatologiques et produits cosmétiques. Sans succès.

Déçue par toutes ces promesses non tenues, elle se lance un défi en 2019 : créer une crème capable de résoudre son problème de peau.

Victoire Duhamel et Thibault de Font Réaux

Rejointe par Thibault de Font Réaux, et après 2 ans de recherches dans un laboratoire suisse spécialisé dans l’innovation dermo-cosmétique, ils lancent en 2021 la marque « Thank You Lab » et mettent au point la crème Skin Restore.

Skin Restore est une crème qui lutte contre les problèmes cutanés comme la sécheresse, les rugosités, l’eczéma, les dartres, la dermatite, la kératose pilaire, le psoriasis …

Skin Restore

Un produit naturel et vegan avec une note de 100/100 sur Yuka (une application mobile qui permet de scanner les produits alimentaires et cosmétologiques et d'obtenir une information claire sur l'impact du produit sur la santé)

Leurs objectifs : Rendre accessible la dermo-cosmétique de qualité au plus grand nombre grâce au meilleur rapport qualité prix possible.

"Skin Restore" de Thank You Lab

Après le soutien du réseau « Entreprendre Bourgogne » dans la création de l’entreprise, Victoire Duhamel a reçu le soutien de l’opérateur ORANGE et ainsi à rejoint le réseau national « Femmes entrepreneuse ».