"The famous canelet !" À Bordeaux, la fréquentation touristique en hausse de 10%

Malgré les incendies de l'été dernier en Gironde , les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites , et plus récemment, les émeutes urbaines , de nombreux touristes français et étrangers ont choisi Bordeaux comme destination estivale. "On a une grande chance dans le tourisme, c'est que les gens oublient rapidement", explique Olivier Occelli, le directeur général de l'Office du tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. "A la mi-saison, le bilan de la fréquentation est satisfaisant."

75% de Français et 25% d'étrangers

La hausse de fréquentation atteint 10%, selon Olivier Occelli. Ce pourcentage comprend "le nombre de personnes entrant dans l'Office du tourisme pour des informations, ce qui est un bon indicateur. Mais il prend également en compte les réservations pour des activités découvertes en bus, bateau et petit-train".

"Il n'y a pas eu de fléchissement, même pendant les jours des violences urbaines, mais il n’aurait pas fallu que ça dure plus longtemps", poursuit le directeur de l'Office du tourisme de Bordeaux qui parle également d'une "très bonne avant-saison avec le tourisme d’affaire".

"On ne voit plus de touristes japonais à Bordeaux"

Si la hausse de la fréquentation est bien réelle, certaines nationalités manquent encore à l'appel. Guide touristique indépendant et sommelier à Bordeaux, Adrian accompagne chaque année de nombreux groupes de visiteurs. En cette mi-saison estivale, le jeune homme témoigne d'une baisse du nombre de touristes. "Oui, carrément, la fréquentation a baissé. il y a bien sûr du monde qui vient du Sud de l'Espagne pour échapper aux vagues de chaleur mais les gens qui venaient normalement de Saint-Sébastien, du Nord de l'Espagne, les touristes asiatiques ne viennent plus trop non plus (...) On ne voit plus de Japonais à Bordeaux, donc c'est un peu compliqué."

A l'Office du tourisme de Bordeaux, la tendance se confirme. "La première nationalité étrangère, ce sont les Espagnols, ensuite les Anglais, les Suisses, les Belges, les Hollandais mais on n'a pas encore retrouvé toutes les nationalités des autres années, les clientèles asiatiques et américaines ne sont pas encore totalement revenues aux niveaux d'avant 2019", précise Olivier Occelli.

Quoiqu'en disent les chiffres d'avant et après-Covid, Bordeaux reste une capitale touristique qui n'a rien à envier à la Côte d'Azur, à en croire Emma, une Irlandaise en vacances avec son compagnon et leurs deux enfants sur les bords de la Garonne.

"Bordeaux est une ville fantastique, c'est la plus belle ville de France que nous ayons vue ! Belle, avec une super gastronomie, et on s'y sent en sécurité. Les gens sont accueillants, ce n'est pas ultra à la mode comme le Sud de la France, la Côté d'Azur c'est un endroit où beaucoup de gens vont pour y être vus. Ici, même s'il y a des coins très luxueux et glamour, ça ressemble plus à la vraie vie et cela reste fabuleux !"

"The famous cannelé" n'y est peut-être pas pour rien.