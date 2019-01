Grand débat national : thèmes, organisation, débouchés... à quoi va ressembler la consultation ?

C'est à Grand Bourgtheroulde, une commune de 3.700 habitants de l'Eure, que le président de la République Emmanuel Macron donnera le coup d'envoi le 15 janvier du "grand débat national". Voulu par l'exécutif pour répondre à la crise des "gilets jaunes", il doit durer trois mois. Alors que le gouvernement cherche dans l'urgence un ou plusieurs "sages" pour piloter cette consultation après le retrait de Chantal Jouanno, Emmanuel Macron doit publier dans la presse et sur les réseaux sociaux d'ici le début de la semaine prochaine une "lettre aux Français" pour "cadrer les thèmes du débat".

Quels sujets seront abordés ? Qui pourra participer ? Sur quoi cette vaste consultation peut-elle déboucher ? France Bleu fait le point.

Qui pilotera le grand débat national ?

La consultation est organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité indépendante présidée par Chantal Jouanno, ex-ministre de Nicolas Sarkozy. Cette dernière a annoncé sur France 2 mardi soir son retrait "du pilotage" du "grand débat national " après une polémique sur son salaire. Mercredi, le gouvernement lui cherchait un ou des successeurs.

En attendant, LREM prépare sa participation. Le parti majoritaire a désigné un député référent par région et cinq députés sur les grands thèmes définis.

Comme l'indique le site internet du gouvernement dédié au grand débat, citoyens, associations, collectifs, élus, entreprises, syndicats peuvent organiser des réunions locales.

Comment va-t-il se dérouler ?

Le grand débat va se dérouler du 15 janvier à la mi-mars, partout en France. "Chacun peut organiser un débat, à l'échelle du quartier, de la commune, de la région, d'une association en s'aidant d'un kit pour la tenue des débats proposé par la CNDP", précise la Commission.

Concrètement, ces débats pourront avoir lieu sur des marchés, des lieux de travail ou encore dans des mairies. Ceux qui souhaitent organiser des réunions locales pourront demander à la Commission nationale du débat public l’enregistrement et le kit d’accompagnement des réunions, la mise à disposition de stands mobiles pour informer et recueillir les avis des citoyens ainsi qu'un accompagnement pour l’organisation d’un atelier. Toute réunion doit être précédée d’une inscription en ligne sept jours minimum avant sa tenue. Un compte-rendu de quatre à cinq pages maximum devra être effectué à l'issue de chaque réunion.

Parallèlement, une plateforme en ligne sera ouverte le 15 janvier sur www.granddebat.fr. Elle recueillera les contributions au niveau national. Des "conférences de citoyens tirés au sort" vont aussi être mises en place dans chaque région "pour échanger sur les analyses et les propositions".

Quels thèmes seront abordés ?

Comme indiqué sur le site officiel vie-publique.fr, le gouvernement a retenu quatre thèmes :

► la transition écologique, notamment dans les domaines des transports, dans l’équipement des logements (chauffage, isolation, etc.)

► la fiscalité (évolution du lien entre impôts, dépenses et services publics)

► l’organisation de l’État et des collectivités publiques ;

► le débat démocratique et la citoyenneté (comment mieux associer les citoyens à la prise de décision, quelles réponses aux questions sur l’immigration, etc.)

L'immigration, d'abord annoncée par Emmanuel Macron comme un thème en soi, a finalement été intégrée au thème "citoyenneté".

Alors que l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous est arrivée en tête des revendications exprimées dans une consultation en ligne, lancée le 15 décembre par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour répondre à la crise des gilets jaunes, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a confirmé mercredi que l'IVG, la peine de mort et le mariage pour tous n'étaient "pas sur la table" du grand débat national et qu'il n'était "pas question" de revenir sur ces "avancées conquises de haute lutte". Soupçonnée d'avoir faussé les résultats de cette première consultation en appelant massivement ses militants opposés à la loi Taubira à voter sur le site internet du Cese, Frigide Barjot a reconnu les faits auprès de la rédaction d'Arrêt sur images dimanche 6 janvier.

Par ailleurs, dans les cahiers de doléances mis à disposition en décembre par 5.000 communes rurales, la préoccupation du pouvoir d'achat est arrivée en tête relève l'AFP, devant l'injustice fiscale et la diminution des services publics. Autre demande récurrente, la possibilité d'organiser des référendums d'initiative citoyenne (RIC) et de manière générale de favoriser la démocratie participative. C’est le cas par exemple à Cherbourg, Coutances ou encore Granville en Normandie, où les élus ont mis des cahiers à disposition de leurs administrés.

Sur quoi cette vaste consultation peut-elle déboucher ?

"Sur la base de l'ensemble des remontées territoriales et de leur synthèse, des mesures concrètes seront annoncées en avril" indique le gouvernement sur le site internet dédié au grand débat.

Hormis "les insultes et attaques personnelles", "toutes les positions auront une place dans notre synthèse. Y compris les fausses affirmations, les propositions qui existent déjà ou les paroles des extrêmes", "sinon on ne serait pas crédibles" avait promis Chantal Jouanno. Sur France 2, mardi soir, l'ex sénatrice a cependant fait part de ses doutes sur la volonté du gouvernement de prendre en compte ce que diront les Français.