Thérèse à la plage : nouveau restaurant à Biscarrosse

« Thérèse à la plage » fait référence à la grand-mère d’un des associés, Yoann Martin. C’est un concept : des plats 100% maisons, avec des produits locaux et frais. « C’est un hommage aux mamies, parce que la cuisine de grand-mère et l’expérience des dimanches en familles parlent à tout le monde. »

Les plats du terroir et du sud-ouest sont sur la carte : magret, foie gras, mais aussi des salades, des poissons, des viandes et les incontournables comme les burgers. Yoann en convient, les burgers ne sont pas dans l’esprit des mamies, mais c’est un passage obligé.

Une ouverture début juin, alors que la France sortait du confinement

Les associés du restaurant ont repris un établissement en liquidation à Biscarrosse. C’était une envie pour eux de proposer leur concept côté plage, et ils ne se voyaient pas ne pas ouvrir à ce moment-là. Après un mois et demi d’activité, à la mi-juillet, Yoann est content d’avoir lancer l’affaire, mais l’établissement est en deçà des objectifs. Mais aujourd’hui, les objectifs pour lui ne plus d’ordre financiers. Pour se démarquer, et pour fidéliser la nouvelle clientèle, des soirées sont régulièrement organisées tout au long de l’été.