Thérèse "la rage au ventre" continue sa grève de la faim entamée il y a plus d'un mois à Lourches

L'assistante familiale de 69 ans a déjà perdu 10 kilos, mais pas question pour elle d'arrêter son combat tant qu'elle n'obtiendra pas gain de cause. Elle réclame un doublement du taux horaire pour toutes les plus de 8000 familles qui accueillent des personnes âgées et handicapées.