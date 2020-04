Thermalisme à Cambo : “On se demande quand et comment on va rouvrir”

Depuis le 16 mars, l’établissement est fermé. Déjà 14.000 réservations ont été annulées, reportées, ou proratisées pour les clients et les curistes, déjà présents en séjour. “Actuellement, nous avons 120 personnes en chômage partiel et une dizaine de salariés restent sur site pour gérer les affaires courantes”, explique Pascal Boirou, directeur des thermes de Cambo.

Alors, au moment d’évoquer la situation actuelle, il explique : “Nous appelons tous les gens, date par date, au fur et à mesure. Nous avons traités toutes les arrivées jusqu’au 31 mai et allons démarrer le mois de juin. Jusqu’à ce que nous ayons des informations qui nous permettent de nous positionner.” Sauf que le discours du chef de l’État, lundi, n’y a rien changé.

763 emplois indirectement concernés

Au 11 mai, date annoncée de la fin du confinement, les lieux recevant du public devront rester fermés. “On en est à se demander si l’on va ouvrir en juillet, en août ou en septembre. Totalement ou partiellement, sachant que le public que l’on accueille majoritairement est un public à risque. _Les plus de 70 ans représentent 38% de notre patientèle_, des personnes avec d’autres fragilités, maladies, etc. Si on accueille ces personnes, il faut que ce soit dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Tout cela ne plaide pas beaucoup en notre faveur”, précise Pascal Boirou.

Une semaine de plus en décembre ?

Au delà de la filière du thermalisme, le directeur camboard craint aussi et évoque les activités qui gravitent autour. “Toutes les TPE, les PME, les campings, les commerces… l’étude d’impact économique en 2015 avait démontré l’impact de la station thermale : _65,5 millions d’euros et 763 emplois_. Donc, ça a des conséquences sur tout le territoire.”

Le responsable, dont l’établissement fait partie de la Chaîne Thermale du Soleil, indique qu’une demande a été faite afin de prolonger la saison d’une semaine, jusqu’au 19 décembre. “Une manière de récupérer quelques curistes qui n’ont pas pu venir en mars et qui ont besoin de soins. Mais on ne va pas sauver quatre mois de fermeture avec une semaine de plus.”

