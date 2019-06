Thermes de Brides-les-Bains fermées : "c'est une catastrophe pour toute l'économie du village"

Brides-les-Bains, France

"Nous chiffrons les pertes, rien que pour les hôtels, à deux millions d'euros depuis la fermeture des thermes" raconte, catastrophé, le président des hôteliers de Brides-les-Bains, Gautier Houssin.

Les thermes sont fermées depuis le 19 avril à cause d'une bactérie présente dans l'eau, la bactérie pseudomonas.

Les équipes techniques de l'établissement thermal en charge d'éradiquer la bactérie affirment que les derniers traitements sont efficaces mais pas assez pour atteindre le taux zéro imposé par l'Agence régionale de santé (ARS).

Les salles de restaurant sont vides, les terrasses aussi © Radio France - Sarah Gilmant

La réouverture est reportée chaque semaine mais jusqu'à quand ?

"C'est le flou le plus total. on ne sait pas quoi dire à nos clients" - le président des hôteliers de Brides-les-Bains, Gautier Houssin

Une nouvelle date est désormais évoquée. Les thermes resteront fermées jusqu'au 28 juin mais rien n'est sûr ! Les hôtels de Brides-les-Bains sont vides ou presque et le village déserté.

Les commerçants et hôteliers sont désormais réunis en un collectif baptisé "SOS acteurs économiques de Brides-les-Bains". Ils demandent une réponse claire."Nous sommes en train de nous embourber dans une situation ingérable. On ne peut dire à nos curistes de juillet et d’août s'ils peuvent confirmer leur réservation ou non. Un quatrième hôtel a dû fermer ses portes cette semaine et pour les autres, le taux de remplissage est d'à peine 20%. Le village compte près de six-cents habitants, 13.000 curistes sont conventionnés à l'année. C'est notre vie !" poursuit Gautier Houssin.

Les commerçants aussi s'inquiètent de cette situation. C'est le cas de David Falleta, ce restaurateur, président de l'association des commerçants de Brides-les-Bains, tient un bistrot à l'entrée du village : "moi, je dépends indirectement des curistes même si ce n'est pas ma clientèle principale. Les saisonniers qui devaient travailler cet été ici, les accompagnants des curistes, eux, aussi sont absents !"

L'interview de Gautier Houssin, président des hôteliers de Brides-les-Bains au micro de France Bleu Pays de Savoie Copier

Le collectif "SOS acteurs économiques de Brides-les-Bains" a été entendu. La préfecture de Savoie indique qu'une prochaine réunion sera organisée entre les élus locaux, les gestionnaires des thermes et les acteurs économiques.